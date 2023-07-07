15 Temmuz'da ulaşımın ücretsiz olacağı hatlar açıklandı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz Cumartesi Marmaray ve İzban seferleri ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro seferleri ücretsiz hizmet verecek.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz Cumartesi günü Marmaray ve İzban seferleri ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro seferleri ücretsiz olacak.