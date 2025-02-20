15 yıl önce satın almıştı! Doğuş Grubu'ndan Yunanistan'da 150 milyon Euro'luk satış

Doğuş Grubu, Atina’daki Astir Palace otelindeki hisselerini Yunan Armatör George Procopio’ya sattı. Doğuş, yüzde 33.75’lik hisse için 150 milyon euro aldı.

George Procopio 15 yıl önce talip olmuştu

Patronlar Dünyası'ndan Özlem Ermiş Beyhan'ın haberine göre Yunan turizminin gözbebeği Astir Palace turizm kompleksi için 15 yıl önce açılan ihaleyi Doğuş Grubu'nun da içinde bulunduğu konsorsiyum kazanmıştı. 400 milyon Euro ile en yüksek teklifi veren AGC adlı konsorsiyumda Abu Dabi, Kuveyt ve Katar'dan firmalar da yer alıyordu. Yunan Armatör o zaman da ihaleye katılmış ancak kazanamamıştı.

303 odalı 2 otel

Yarımadada yer alan iki otelde toplam 303 oda yer alıyor. Bölgede lüks villaların da inşası sürüyor. Lüks villaların eklenmesi ile turizm kompleksinin Avrupa jet sosyetesinin göz bebeği haline gelme hedefi olduğu belirtiliyor.

120 yat kapasiteli marina

1950 metre uzunluğunda kıyı şeridine sahip yarımadada 2 plaj ve 120 yat kapasiteli bir de marina var. 1 restoran , 1 gece kulübü de yarımadada müşterilere hizmet veriyor.

Yunanistan'ın en büyük özelleştirmesi

2017 yılında Doğuş’un yer aldığı konsorsiyumun kazandığı ihale ile gerçekleşen özelleştirme, Yunanistan'da ekonomik kriz döneminde gerçekleşen en büyük özelleştirme olarak kayıtlara geçmişti.

Galataport'un hisseleri bankalara geçmişti

Doğuş Grubunun sahibi Ferit Şahenk son olarak Galataport'un yapımı için altı bankadan kullandığı 1,06 milyar euroluk krediyi ödeyememiş, Galataport’un yüzde 49'luk hissesi Garanti BBVA, Yapı Kredi, İş Bankası ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’na (TSKB) devrolmuştu.