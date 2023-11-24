150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları neler? Evlilik kredisi başvuru tarihi ne zaman?

Yeni evleneceklere faizsiz 150 bin TL evlilik kredisine ilişkin bilgiler merak ediliyor. Evlenecek gençlere iki yıl geri ödemesiz kredi verilmesini içeren Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi geçen günlerde Meclis'te kabul edildi. Teklifle yeni evlenecek gençlere 2 yıl geri ödemesiz kredi verilecek. Peki, evlilik kredisi Resmi Gazete'de yayımlandı mı, ne zaman yürürlüğe girecek? Evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İşte 150 bin TL evlilik kredisinin ayrıntıları...

Evlilik kredisi başvuru şartları neler?

‘Aile ve Gençlik Fonu’ hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Önce pilot uygulama olarak deprem bölgesinden başlayacak. Sonra tüm Türkiye’de yaygınlaşacak. Özellikle, gençlere evlilik kredisi dediğimiz 150 bin lira, iki yılı geri ödemesiz 4 yıllık krediye destek verme mekanizmasını içeriyor. İleride fonlar arttıkça imkanlar arttıkça başka desteklerle tabii ki söz konusu olacak ama aşama aşama gidecek" dedi.

150 bin TL evlilik kredisi Resmi Gazete'de yayımlandı mı?

Teklif TBMM'de kabul edildikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Henüz evlilik kredisi Resmi Gazete'de yayımlanmadı.

Faizsiz evlilik kredisi ne zaman verilecek?

Kabine sonrasında gazetecilerin, "Bu ay içerisinde çıkmasını bekliyor muyuz?" sorusuna Göktaş, "Meclis'e önümüzdeki günlerde gelecek. Biz tüm çalışmalarımızı tamamladık. Yeni yıldan önce hayata geçmesini bekliyoruz" yanıtını verdi.

Buna göre, yeni evleneceklere faizsiz evlilik kredisinin aralık ayı civarında verilmesi bekleniyor.

Faizsiz evlilik kredisi için kriterleri de açıklayan Bakan Göktaş, "18-27 yaş gibi ama bunların hepsi Meclis'te görüşülecek. Gelir kriteri var, yaş kriteri var. Belli suçlara bulaşmamış olmak ve deprem bölgesinde yaşamış… Bu kriterlere uyan herkes, bundan faydalanabilecek" dedi.