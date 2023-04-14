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16 ildeki enerji projeleri için acele kamulaştırma

Türkiye'nin çeşitli illerinde yapılacak enerji projeleri için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Haber Merkezi
AA
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16 ilde yapılacak enerji projeleri için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Ankara, Artvin, Aydın, Bartın, Bilecik, Gaziantep, Hatay, İzmir, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale, Mersin, Muğla, Sivas, Yozgat ve Zonguldak'ta enerji nakil hatlarının yapımı amacıyla bazı taşınmazlarda elektrik dağıtım tesis yerleri mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahaları ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılacak.