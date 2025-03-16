16 ülkeye 1,8 milyon dolarlık çay ihracatı! En çok 3 ülkeye yapıldu

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Çay Sektör Komitesi Başkanı Şaban Turgut, AA muhabirine, Türkiye'nin 2 aylık çay ihracatının değer bazında yüzde 49'unun Rize'den gerçekleştirildiğini söyledi.

Kentten ocak-şubat döneminde 438 ton çay ihracatı yapıldığını aktaran Turgut, söz konusu dış satımdan 1 milyon 814 bin dolar elde edildiğini sağlandığını belirtti.

Turgut, Rize'den 16 ülkeye çay ihraç edildiğini ifade ederek, "Belçika, ABD ve KKTC en fazla dış satım yapılan ülkeler oldu. İlimizden Belçika'ya 1 milyon 2 bin 577, ABD'ye 232 bin 964 ve KKTC'ye de 142 bin 849 dolarlık çay satıldı. Geçen yılın aynı döneminden farklı İtalya, Fransa, Japonya, Singapur, Bulgaristan, Sırbistan, Moğolistan ve Birleşik Krallık'a da bu dönem ihracat yapıldı." dedi.

Çayın kent, bölge ve ülke için önemli bir ihraç ürünü olduğunu vurgulayan Turgut, her dönem olduğu gibi bu dönem de çay ihracatından umutlu olduklarına işaret etti.