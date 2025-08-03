166 milyon hesaptaki paranın toplamı, mevduatın yüzde 1'i etmedi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) son verileri Türkiye’deki gelir adaletsizliğine işaret etti. Türkiye'deki gerçek kişilerden oluşan toplam mudi sayısı 184 milyon 39 bin. Bu hesaplarda biriken toplam mevduat tutarı ise 21 trilyon 346 milyar liraya ulaşıyor. Ancak bu devasa kaynağın dağılımı son derece eşitsiz.

Türkiye’de mevduatın yüzde 80’i sadece 2.2 milyon kişide

Hesabında 1 milyon liranın üzerinde mevduat bulunan 2.2 milyon kişi, toplam 17.1 trilyon lirayı kontrol ediyor. Bu tutar, toplam mevduatın yüzde 80'ini oluşturuyor. Bu grupta kişi başına düşen ortalama mevduat yaklaşık 7.4 milyon lira seviyesinde.

166 milyon hesapta ortalama sadece 793 lira var

Hesabında 10 bin liraya kadar mevduatı olan 166.4 milyon kişinin toplam mevduatı 131.9 milyar lira ile sınırlı kalıyor. Bu, toplam mevduatın sadece yüzde 0.62'sine denk geliyor. Bu grupta kişi başına ortalama mevduat sadece 793 lira olarak kaydediliyor.

Hesabında 10 bin ile 50 bin lira arası mevduat bulunan 16.7 milyon kişinin toplam mevduatı 423.1 milyar lira düzeyinde. Bu grubun toplam mevduat içindeki payı ise yüzde 1.98 olarak gerçekleşti.