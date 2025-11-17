17 Kasım 2025 gram altın kaç TL? Son güncel gram altın fiyatları...

Gram altın fiyatları, yeni haftaya başlarken yatırımcıların ve tasarruf sahiplerinin en çok takip ettiği konuların başında geliyor. Küresel piyasalardaki son gelişmeler, ABD Merkez Bankası (Fed) politikalarına dair beklentiler ve jeopolitik riskler, ons altın üzerinde baskı oluştururken, yurt içinde döviz kuru hareketliliği de gram altının seyrini belirliyor. Bu çok faktörlü yapı, altın fiyatlarında dalgalı bir seyri beraberinde getiriyor. İşte 17 Kasım 2025 gram altın fiyatları üzerindeki gelişmeler...

17 Kasım 2025 gram altın kaç TL?

Haftaya dalgalı başlayan altın piyasasında gram altın fiyatı hafif bir geri çekilme yaşadı. Günün ilk saatlerinde ons altındaki zayıflama ve kar satışları, yurt içi fiyatları da etkiledi. Aşağıdaki tabloda gram altın ve diğer ayar altın türlerinin en güncel alış–satış verileri bulunuyor:

Altın Türü – Alış (TL) – Satış (TL) – Değişim

Gram Altın: 5.541,04 – 5.541,29 – -%0,29

14 Ayar Altın: 3.270,31 – 3.375,54 – -%0,45

18 Ayar Altın: 4.188,73 – 4.328,08 – -%0,44

22 Ayar Altın: 5.016,03 – 5.376,54 – -%0,29

Son güncel gram altın fiyatları

Gram altın, güne hafif bir düşüşle başlayarak 5.541 TL seviyelerinde işlem görüyor. Fiyatlardaki -%0,29’luk gerileme, uluslararası altın piyasasında yaşanan zayıflama ve yatırımcıların kar realizasyonu yapmasıyla ilişkilendiriliyor.

Küresel piyasalardaki belirsizlik sürerken güvenli liman talebi zaman zaman artış gösteriyor. Bu nedenle yatırımcıların gram altındaki gün içi hareketliliği yakından takip etmeleri önem taşıyor. Altın fiyatlarının, ekonomik veriler ve jeopolitik gelişmelere bağlı olarak yön arayışı bugün de devam edecek.