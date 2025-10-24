17 ülkeye ihracat yapan Türkiye'nin köklü tekstil devlerinden biri daha konkordato ilan etti

1965 yılında temelleri atılan ve yarım asrı aşkın süredir faaliyet gösteren şirket, 17 ülkeye uzanan ihracat ağına rağmen mali darboğazdan çıkamadı.

60 yıllık markaya geçici mühlet kararı

Sözcü'de yer alan habere göre Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, 20 Ekim 2025 tarihi itibarıyla Gönültaş Çorap ve Örme Sanayi Limited Şirketi hakkında 3 aylık geçici mühlet kararı verdi. Mahkeme, şirketin mal varlığının korunması amacıyla gerekli tüm tedbirlerin alınmasına hükmetti.

Karara göre, alacaklılar ilan tarihinden itibaren yedi gün içinde itiraz dilekçesi sunarak konkordato talebinin reddini talep edebilecek. İlk duruşmanın 20 Ocak 2026 tarihinde yapılması planlanıyor.

Şirin, Elite Life, Elite Life Men, Serfino ve Cool Berry gibi markalarıyla bilinen Gönültaş Çorap; uzun yıllar boyunca hem yurt içinde, hem de yurt dışında güçlü bir pazar konumu elde etmişti. Ancak son dönemde artan üretim maliyetleri, dövizdeki dalgalanmalar ve iç talepteki daralma şirketi finansal açıdan zor durumda bıraktı.

17 ülkeye ihracat yapıyordu

Bedri Gönültaş tarafından 1965’te kurulan şirket, yalnızca iki kişiyle başlayan üretim serüvenini 800’ü aşkın çalışanıyla sürdüren büyük bir tesise dönüştürmüştü. Yıllık 55 milyon çift çorap ve 3 milyon adet dikişsiz iç çamaşırı üretim kapasitesiyle Avrupa ve Orta Doğu başta olmak üzere 17 ülkeye ihracat yapıyordu.