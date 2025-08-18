  1. Ekonomim
  170 ülke, 1 milyar izleyici... Türkiye'nin açık hava platoları dünya liginde
170 ülke, 1 milyar izleyici... Türkiye'nin açık hava platoları dünya liginde

İstanbul Beykoz’daki Bozdağ Film Platolarında konuşan Bakan Ersoy, Türk dizi sektörünün son 20 yılda ulaştığı gücü rakamlarla anlattı.

170 ülke, 1 milyar izleyici... Türkiye’nin açık hava platoları dünya liginde
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, dünyaca ünlü Türk dizilerinin çekildiği Bozdağ Film Platolarını ziyaret etti.

Diriliş Ertuğrul’dan Kuruluş Osman’a, Destan’dan Ateş Kuşları’na milyonlarca izleyiciye ulaşan yapımların hayat bulduğu çekim sahalarını Bozdağ Film Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bozdağ ile birlikte gezen Ersoy, film süreçlerinin mutfağını yerinde inceledi.

İstanbul sokaklarının yansıtıldığı platoda Türk dizileri ve sinema sektörünün dünyada ulaştığı başarıları değerlendiren Ersoy, dünyanın dört bir yanında 170’e yakın ülkede 1 milyardan fazla izleyiciye ulaşan Türk dizilerinin, artık klasik reklam yöntemlerinden çok daha etkili bir tanıtım aracı haline geldiğini vurguladı.

Bakan Ersoy, “Özellikle dünya geneline baktığınız zaman Amerika ekstrada yer alıyor dizi film sektörü olarak ama Türkiye de onun en yakın rakibi olarak tüm dünyada kabul ediliyor.” dedi.

Türkiye dünyanın sayılı açık hava platolarından

Türkiye’nin İstanbul başta olmak üzere birçok dizinin çekim platosu haline geldiğini belirten Ersoy,  “Biz başta Antalya olmak üzere ülkemizin birçok noktasında film platosu olarak kullanılması için Bakanlık olarak elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Çünkü diziler sayesinde reklamdan çok daha etkili bir şekilde bireylerin, evlerine, cep telefonlarına ulaşma imkânı sağlıyorsunuz.” ifadelerini kullandı.

Türk dizileriyle 1,5 mılyar görüntüleme

Türk dizilerinin sadece kültürel değil, turistik etki de yarattığını söyleyen Ersoy, dünyada birçok kişinin dizileri seyrederek seyahat kararlarını o filmlerde gördükleri mekânlarla orantılı bir şekilde aldıklarını dile getirdi.

Turizm Geliştirme Ajansıyla birlikte 200’e yakın ülkede çok yoğun tanıtım yapıldığını hatırlatan Ersoy, Türk dizilerinin gücünü son 10 yıldır çok ciddi bir şekilde kullandıklarını ifade etti.

Bunun tanıtım açısından çok çok önemli olduğunu vurgulayan Ersoy, dizi sektörünün gücünü tanıtımda kullanarak bu yıl TGA’nın iki önemli deneme yaptığını söyledi. 

Bakan Ersoy şunları kaydetti:

" Özellikle Antalya ve İstanbul ile ilgili mini diziler çektik. Ve 1,5 milyar görüntüleme aldık. 100 milyonlarca izlenme aldık. Ve bu tepkiler de çok olumlu. Şimdi artık bunu, bu yeni iletişim modelini daha da geliştirerek dünyanın birçok yerine hedef pazarlarımıza Türk dizileriyle ulaşmak istiyoruz. Türkiye'nin kültürünü, güzelliklerini ama her şeyin önemlisi Türkiye'nin cazibe noktalarını, insanların ellerine ama cep telefonlarına eriştirmek bu dizilerle mümkün.”

Bu platolar turizme de hizmet ediyor

Bozdağ Film Platolarının turizm açısından da önemli bir merkez olduğuna dikkat çeken Ersoy, “Türkiye'nin bu tarz mekânlara sahip olması çok önemli. Burada güzel bir şey başarmışlar. Artık sadece bir film platosu gibi değil, bir turistik cazibe noktası olarak da kullanılıyor. Bozdağ Platolarının bu şekilde turizme de hizmet vermesi bizi hem sevindirdi hem gururlandırdı.” dedi.

Bunların örneklerinin önemli turizm merkezlerine yayılmasında çok fayda gördüklerini sözlerine ekleyen Ersoy, “Hem film dizi sektörüne bir yatırım oluyor hem turizm sektörüne bir yatırım oluyor. Ben tebrik ediyorum emeği geçen herkesi.” ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.

Avrupa’nın en büyüklerinden biri olma özelliğini taşıyan İstanbul Riva’daki 250 dönümlük platoyu inceleyen Ersoy'un programı Mehmet Bozdağ’ın özel hediye takdimiyle sona erdi.

