170 ülkede izlenen Türk dizilerinde maliyet krizi: Küresel pazar riske girdi

Türkiye’de dizi sektörü, yüksek enflasyonun etkisiyle artan maliyet baskısı altında zor bir dönemden geçiyor.

Yüz milyonlarca dolarlık ihracat geliri sağlayan ve Türkiye’nin kültürel etkisini artıran önemli alanlardan biri olan sektörün, yükselen üretim giderleri nedeniyle sıkıntı yaşadığı belirtiliyor. İngiliz Financial Times’ın haberine göre, mevcut ekonomik koşulların sürmesi halinde Türkiye’nin dizi ihracatında düşüş yaşanabileceği yazdı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre Türk dizileri dünya genelinde yaklaşık 1 milyar kişi tarafından izlendi. Sektör temsilcilerine göre yılda sekiz başarılı dizi, yurt dışında saat başı 100 bin dolara yakın satışla büyük bir gelir potansiyeli yaratabiliyordu.

Ancak yüksek enflasyon, reklam gelirlerinin reel değerini ciddi biçimde aşındırdı. Sektör kaynaklarına göre reklam gelirleri artık bir bölümün maliyetinin ancak yarısını karşılayabiliyor. Bu durum daha az risk alınmasına, daha güvenli senaryolara yönelinmesine ve yeni yeteneklere daha az şans tanınmasına yol açıyor.

"Yüksek prodüksiyon maliyetleriyle karşı karşıyayız"

İstanbul Ticaret Odası medya komitesi üyesi Özcan Altunkaya, “Şu anda İspanya’dan bile daha yüksek prodüksiyon maliyetleriyle karşı karşıyayız. Bu da uluslararası satışları etkiliyor. Bir süre sonra dizi ihracatında düşüş başlayabilir” dedi.

Global Agency’nin kurucusu ve CEO’su İzzet Pinto ise tabloyu, “Artık dizilerin ayakta kalabilmesi için süper hit olması gerekiyor. Bu da ekosistemi küçültüyor" sözleri ile özetledi.

"Maliyetler 240 bin doların üzerine çıktı"

Financial Times'a konuşan bir Avrupalı medya yöneticisi, saatlik prodüksiyon maliyetlerinin 240 bin doların üzerine çıktığını belirterek Türkiye’deki faaliyetlerini durdurduklarını söyleyerek, “Türk televizyonu inanılmaz derecede verimli ve yaratıcı bir makineydi. Ama maliyet artışı bu sihirli formülü tehdit ediyor" yorumunda bulundu.