1702 ruhsat sahasının faaliyeti durduruldu, 801'i iptal edildi

CANAN SAKARYA / ANKARA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın milletvekillerinin soru önergesine verdiği yanıta göre, 4 Eylül 2026 tarihi itibariyle faaliyette bulunan 7 bin 546 adet maden bulunuyor. Maden Kanunu ve Maden Yönetmeliği kapsamında çok az riskli ruhsatlar 5 yıl, az riskli ruhsatlar 4 yıl, riskli ruhsatlar 2 yıl ve çok riskli ruhsatlar yılda bir periyodik olarak denetleniyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı dışında ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kendi mevzuatları kapsamında denetimler yapılıyor. Bu kapsamda ülke genelinde 2025 yılı başından 31 Ağustos 2026 tarihine kadar toplam 15 bin 134 adet ruhsat sahasında denetim yapıldı.

2026 yılı içinde Maden Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 1 bin 702 ruhsat sahasının faaliyetleri durduruldu, 801 maden ruhsatı da iptal edildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Maden Kanunu çerçevesinde faaliyetleri durdurulan ruhsat sahalarında, faaliyetlerin uygun hale getirilmesi için yapılan çalışmalar haricinde üretime yönelik faaliyette bulunulmasına kesinlikle izin verilmediğini kaydetti. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün (MAPEG) mahallinde tetkik raporlarının kamuoyuna açılmasına ilişkin bir yükümlülüğünün bulunmadığını kaydeden Bayraktar, davalara konu olan işlemler için talep edilmesi halinde mahkemelere gönderildiğini belirtti. MAPEG bünyesinde maden, jeoloji ve harita olmak üzere 340 mühendisin bulunduğu bilgisini veren Bayraktar, 2026 yılında 307 mühendisin mahallinde tetkiklerde görevlendirildiğini söyledi. Bayraktar, “Teknik personellerin hepsi, mahallinde yapılan denetimlerde görevlendirilmekte olup, teknik personeller il-maden ruhsat ayrımı yapılmadan görevlendirilebilmektedir. Yer altı maden ocaklarında mahallinde yapılan tetkikler esnasında yanıcı, patlayıcı, boğucu gaz değerlerinde aksi bir durum olması halinde ivedi olarak ruhsat mahallinde işlem tesis edilmektedir” dedi.