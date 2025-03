18 Mart Çanakkale Zaferi, ekonomik geleceğe de ilham veriyor

Takip Et

ESRA SULTAN AZİZOĞLU

Akdeniz üzerinden Anadolu’ya ve Karadeniz’e giriş kapısı hüviyetiyle Gelibolu Yarımadası, antik çağlardan bu yana tarihin her döneminde en kritik bölgeydi. Bu açıdan üzerinde sayısız savaş gerçekleşti. Bilinen 13 medeniyetin yaşadığı topraklara dönük en büyük mücadele ise hiç kuşkusuz, 19 Şubat 1915’te başlayan Çanakkale Savaşı oldu. Çünkü tarihte ilk kez olarak topraklarını korumak için dünyanın en uzak coğrafyalarından gelen askerlerin de içinde olduğu hasımlarına karşı mücadeleye durdu Anadolu insanı.

Dünya tarihini değiştiren, yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti’ne giden yolda Kurtuluş Savaşı’na ilham olan Çanakkale Deniz Savaşı, 18 Mart 1915’te zaferle sonuçlandı. Ardından 9 Ocak 1916’ya kadar sürecek kara savaşları başlayacaktı.

110’uncu yıldönümündeyiz

18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 110’uncu yılındayız. “Çanakkale Geçilmez” sözünü tüm dünyaya kanıtlayan, bu uğurda can veren şehitlerimizi rahmetle anıyoruz, ilelebet Türkiye Cumhuriyeti’nin önünü aydınlatacak zafer gününün tüm ulusumuza kutlu olmasını diliyoruz. Bu şanlı mücadeleden miras Çanakkale ve bölgesinin, deniziyle, karasıyla her alanına sahip çıkan, tarihini kucaklayan, doğasını koruyan sosyal sorumluluk projelerinin sayısının artıyor olması, son derece sevindirici gelişmeler. Adını Troya’nın mitolojik atalarından alan Dardanel şirketinin deniz canlılarını koruyan, ekosistemin sürdürülebilirliğine katkı sunan çalışmalarına, Sabancı Holding’in ve Enerjisa’nın bölgeyi de kapsayan, yanı sıra komşu kentleri de içine alan geniş alandaki tarihe, insana ve doğaya dokunan projelere uzanan pek çok girişim, geleceğe dönük güven veriyor. OPET’in yan sayfalarda görebileceğiniz birden fazla projesi başarılı sonuçlar ortaya koyarken, yörenin değer yaratan girişimcilerinden Uluova Süt Ticaret A.Ş, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akif Hut, “Şehitlerimizi saygıyla anıyoruz. Zaferi korumak ve yaşatmak tarihteki zaferi taçlandıran güncel zaferdir. Zaferler iş ve ekmek varsa var, zaferler üretim olursa yaşar" diyor.

Bölge ihracatını artıracak

Bölgeye belki de en değerli armağan ise 18 Mart 2022 yılında açılışı gerçekleştirilen 15 Mart Çanakkale Köprüsü ile ortaya kondu. Aslında günümüzün olduğu geleceğin projesi olarak tanımlamak gerekiyor, çevre yolları da içine alacak şekilde 100 kilometreyi bulan otobanı da kapsayan Çanakkale Köprüsü eseri için. Yalnızca Marmara'yı iki yönden birbirine bağlama projesi olarak görülmemesi gereken köprü, yanı sıra tüm Ege Bölgesi’nin Avrupa ile bağlantısının daha direk ve kısa yoldan kurulmasına vesile olacak. Bu noktada, Balıkesir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Kula’nın tespitleri önem taşıyor:

“1915 Çanakkale Köprüsü, hem Balıkesir hem de çevre iller açısından ihracatta büyük bir avantaj sağlıyor. Şehrimizde Gümrük Müdürlüğü’nün hizmete girmesi ve 1915 Çanakkale Köprüsü’nün açılmasıyla birlikte ilimizin stratejik ve jeopolitik öneminin artması neticesinde, önümüzdeki dört yılda ihracatımızın yüzde yüz artışla 2 milyar dolar seviyesine geçmesini bekliyoruz.”

Dünya, Anadolu insanının cesaret ve iradesine şahitlik etti

Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula: 1915 Çanakkale Köprüsü Avrupa’ya açılan kapımız

Balıkesir’in ülke ulaşım ağında önemli bir kavşak noktası olduğunu belirten Rahmi Kula, İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu’ndan sonra 1915 Çanakkale Köprüsü’nün açılması ile birlikte Balıkesir’in lojistik imkanlarının çok daha gelişmesi ile birlikte ekonomik faaliyetlerimiz çok daha fazla artma eğilimine girdiğini söyledi. Kula; “Önünüzdeki dönemlerde bu daha da artarak devam edecektir. Balıkesirli yatırımcılara ilave olarak gerek yurt içi gerekse yut dışı yatırımcılarla hedefl erimize ulaşacağımıza inancımız tamdır” dedi.

Çanakkale’nin tarihi öneminin yanı sıra stratejik açıdan da önemine değinen Kula; 1915 Çanakkale Köprüsü’nün hem Balıkesir hem de çevre iller açısından ihracatta büyük bir avantaj sağladığına dikkat çekti.

1915 Çanakkale Köprü ve Otoyolu’nun ilin ihracatına ciddi bir katkı sağladığını dile getiren Rahmi Kula; “İhracat rakamlarımızdaki artış ve coğrafi işaretli ürünlerimizin uluslararası alanda tanıtımı öncelikli hedefl erimiz arasında. Ayrıca, Balıkesir’in lojistik avantajlarını en iyi şekilde kullanarak bölge ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz. Balıkesir’de ihracat yapan firma sayısı hızla artıyor. Balıkesir Ticaret Odası’na kayıtlı üyelerimizin ihracatı son yıllarda istikrarlı bir şekilde artış göstermiştir. 2024 yılı itibarıyla üyelerimiz, 1 milyar 102 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirmiş. Bugün itibarıyla, Balıkesir’den 6 kıtada 130’dan fazla ülkeye ihracat yapılmaktadır. Şehrimizde Gümrük Müdürlüğü’nün hizmete girmesi ve 1915 Çanakkale Köprüsü’nün açılmasıyla birlikte ilimizin stratejik ve jeopolitik öneminin artması neticesinde, önümüzdeki dört yılda ihracatımızın yüzde yüz artışla 2 milyar dolar seviyesine geçmesini bekliyoruz. Kentimizin ihracat potansiyelini her geçen gün daha da ileriye taşımak için çalışıyoruz” dedi. Kula; 18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla şehitlerimizi anarken, aynı zamanda Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110’uncu yılının da kutlandığını dile getirdi.

Biga Ticaret Ve Sanayi Odası Başkanı Şadan Doğan: Çanakkale Zaferi; inancın, azmin ve kararlılığın en büyük simgesidir

18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla şehitlerimizi anarken, aynı zamanda Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110’uncu yılını da kutlayan Biga Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şadan Doğan; Türk ve dünya tarihinin önemli dönüm noktalarından biri olan 18 Mart Çanakkale Zaferi tarihte eşine az rastlanır kahramanlık destanlarından biri olduğunu kaydetti.

18 Mart’ın; inancın, azmin ve kararlılığın da en büyük simgesi olduğunu belirten Şadan Doğan 18 Mart’ın anlam ve önemine dair şu mesajı verdi: “İmkânsızlıklar içinde çok büyük fedakârlıklar ile kazanılan bu zafer bizlere gurur, cesaret ve kendine güven duygusu vermiş; şartlar ne kadar zor olursa olsun milletimizin birlik ve beraberlikle neleri başarabileceğini göstermiştir. Bugün bizlere düşen görev; Atalarımızın kanlarıyla sulayarak bizlere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti’ni sonsuza kadar yaşatmak, bölünmez bütünlüğümüzü, birlik ve beraberliğimizi korumak, milli değerlerimize sahip çıkarak, bizden sonraki nesillere emanet etmektir. Milletimiz bu var olma mücadelesinde, vatan savunması ve bağımsızlık söz konusu olduğunda tek vücut olarak neleri başarabileceğini tüm dünyaya göstermiştir. Bu toprakların her karışı şehit kanlarıyla sulanmıştır. Ülkemizin bu günlere ulaşması için sayısız zorluklara göğüs gerilmiştir. Milletimizin her ferdi, şehitlerimizin bıraktığı emanetin değerinin bilincindedir. Milletçe şehitlerimizin bize bıraktığı mukaddes emaneti her geçen gün aynı şuur ve inançla daha da yükseklere taşıyacağız. Bu savaşta tüm dünya Anadolu insanının cesaret ve iradesine şahitlik etmiştir.

Bizlere bu büyük zaferin gururunu armağan eden, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, büyük Türk ordusunun kahraman mensuplarını, onu her şeyiyle destekleyen aziz Türk Milletini ve vatanları uğruna hayatlarını feda eden bütün şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve şükranla anıyoruz. Ruhları şâd olsun.”

Çanakkale Tic. Ve San. Odası Başkanı Selçuk Semizoğlu: Ülkemizi ekonomik zaferlerle de taçlandıracağımıza söz veriyoruz

Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey Üyesi olan Selçuk Semizoğlu, Oda Yönetimi olarak 18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla şehitlerimizi anarken, aynı zamanda Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110’uncu yılının da kutlandığını dile getirdi.

Çanakkale Ruhunu yaşatmak için daha çok çalışacağız

“Çanakkale Deniz Zaferi üzerinden 110 yıl geçse de milli hafızalarımızda ilk günkü gibi canlı kalan, ecdadımıza, bu topraklara borcumuzu unutturmadan bizleri diri tutan, Türk tarihinin dönüm noktası, eşsiz bir destan, kutlu bir zaferdir” diyen Selçuk Semizoğlu; “Yüce bir ruhun bizlere emanetidir. 110 yıl önce Çanakkale’yi geçilmez kılan bu şanlı ve stratejik zafer, Türk Milletinin istiklal sevdasının, Vatan ve Bayrak sevgisinin mükafatıdır. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasına ve bağımsızlığa giden yolun açılmasına büyük katkı sağlamıştır. Çanakkale Destanını yazarak bizlere bu kutsal emaneti bırakan ve zafer gururunu yaşatan başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal etmiş olan milli mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve şükran ile anıyoruz. Bu emaneti ve Çanakkale Ruhunu yaşatmak için daha çok çalışacağımıza, üreteceğimize, Ülkemizi ekonomik zaferlerle de taçlandıracağımıza söz veriyoruz” şeklinde konuştu.

Aziz şehitlerimizin emaneti bu kutsal vatan ebediyete kadar yaşayacak

“Kim ne yaparsa yapsın, aziz şehitlerimizin emaneti bu kutsal vatan ebediyete kadar yaşayacak, Türk Milleti sonsuza kadar bir ve bütün halinde kalacak, bölmeye parçalamaya kimsenin gücü yetmeyecektir” diyen Semizoğlu; “Tüm dünyaya “Çanakkale Geçilmez” dedirten kahraman neslimizden Allah razı olsun, kabirleri nur, ruhları şad olsun” dedi.

Çanakkale OSB Başkanı Fahrettin Ersoy: Çanakkale Zaferi, adını tarihe altın harflerle yazdıran zaferin adıdır

Bu yıl 110’uncu yıl dönümünün kutlandığı 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin gururunu yaşadıklarını dile getiren Çanakkale Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Ersoy, ‘Çanakkale Zaferi, tarihe adını altın harfl erle yazdıran zaferin adıdır’’ dedi. Büyük kahramanlık destanı olan Çanakkale Zaferi’nin 110’uncu yılını kutlamanın onurunu yaşadıklarını dile getiren Ersoy; ‘‘Bugün, tarihte eşine az rastlanan en büyük kahramanlık destanlarından biri olan ve savaş tarihine altın harfl erle yazılan Çanakkale Zaferi’nin 110’uncu yılını kutlamanın onurunu yaşamaktayız. Çanakkale’de bağımsızlık uğruna verilen bu cesur, fedakâr direniş modern bir ülkenin kurulmasına giden yolu açtı. Tarihin yeniden yazıldığı topraklarda olmaktan gurur duyuyoruz. Bu zafer aynı zamanda, milletimizin kahramanlığı, azmi, iradesi, cesareti ve vatan sevgisinin yanı sıra, savaş meydanında bile düşmanından esirgemediği merhamet ve şefk atini de tüm insanlığa örnek olacak şekilde ortaya koymuştur. Bizlere bu büyük zaferin gururunu armağan eden, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, büyük Türk ordusunun kahraman mensuplarını, onu her şeyiyle destekleyen aziz Türk Milletini ve vatanları uğruna hayatlarını feda eden bütün şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve şükranla anıyoruz. Ruhları şâd olsun’’ dedi.

Denizli Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Tefenlili: Şehitlerimizi, şükran ve minnetle anıyoruz

Denizli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Tefenlili, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110’uncu dönümüne ilişkin; “Geçmişten günümüze olduğu gibi gelecekte de bu vatana sahip çıkmak, bilimde, sanatta, eğitimde, üretimde ve ekonomide çok çalışarak bu cennet ülkemizi kalkındırmak Atalarımıza olan en büyük borcumuzdur” dedi. 18 Mart dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Başkan Tefenlili; Çanakkale Zaferi’nin tarihin akışını değiştirdiğine işaret ederek; “110 yıl önce yedi düvele karşı kazandığımız Çanakkale Zaferi, bir milletin kaderini, dünya tarihinin akışını değiştiren, geçmişten günümüze eşi benzeri olmayan destandır. Bu destan, imkansızlıklar içerisinde, yok olmanın eşiğinde olan bir milletin vatanı uğruna canını ortaya koyduğu, düşmana dur diyerek yeniden ayağa kalktığı destandır. Bugün, sahip olduğumuz topraklarımızı, bayrağımızı ve bağımsızlığımızı başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, geri dönmeyeceğini bilerek cepheye koşan binlerce isimsiz kahramanımıza borçluyuz. Toprak diyerek üzerine bastığımız bu vatanı, işgalci emperyalistlerden hangi imkansızlıklar içerisinde koruduğumuzu daima hatırlamalı, gelecek nesillere de bunu aktarmalıyız” şeklinde konuştu. Başkan Tefenlili; “Bu duygu ve düşüncelerle, canları uğruna Çanakkale’de vatanımızı savunan ve tarihin en büyük destanını yazan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm kahramanlarımızı şükran ve minnetle anıyorum” dedi.

Bandırma Ticaret Başkanı Can Ata Tan: 18 Mart tarihi bir kahramanlık destanıdır

18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110’uncu yıl dönümüne dair mesaj veren Bandırma Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Can Ata Tan, 18 Mart’ın tarihi bir kahramanlık destanı olduğunu söyledi. ‘Tarihte eşine az rastlanır çok uluslu bir güce, kanı ve canı pahasına dur diyen ve tüm dünyaya “Çanakkale geçilmez” dedirten Mehmetçiğin Çanakkale’de kazandığı zafer, vatan söz konusu olduğunda neleri göze alabileceğinin en belirgin örneğidir’ diyen Başkan Tan, günün anlamına dair şu açıklamalarda bulundu:“Mehmetçik, vatan ve namus vazifesi olarak giriştiği mücadelelerde “şehitlik askerin son rütbesidir” anlayışıyla hareket ederek eşsiz fedakârlıklarla kazandığı zaferle yeni zaferlerin kapısını aralamış, bu kapıdan Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yolu Mustafa Kemal’in önderliğinde aşan yüce ulusumuz Cumhuriyet çatısı altında millî birliğini güvence altına almıştır. Türk vatanının ve milletinin ebedî varlığı ile devletimizin bölünmez bütünlüğü uğruna gözlerini kırpmadan canlarını feda eden aziz şehitlerimizi, Çanakkale Zaferi’nin 110’uncu yıl dönümünde bir kez daha rahmetle anıyoruz. 18 Mart Şehitler Günü münasebetiyle, bizlere bu güzel yurdu emanet eden Cumhuriyetimizin kurucusu Ebedi Başkomutanımız Mustafa Kemal ATATÜRK ve silah arkadaşlarını, vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve Cumhuriyetimizin temel niteliklerinin muhafazası için gözlerini kırpmadan canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi saygıyla anar, yüce ulusumuza şükranlarımı sunarız.”

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş: Edremit Belediyesi’nden şehit ailelerine anlamlı destek

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, 18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla şehitlerimizi anarken, aynı zamanda Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110’uncu yılının da kutlandığını dile getirdi. Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, 18 Mart Şehitleri Anma Günü öncesinde şehit ailelerine yönelik duyarlılığı ve desteği artırmak amacıyla çalışma başlattı. Başkan Ertaş, belediye yetkililerine, ilçede yaşayan tüm şehit ailelerinin düzenli olarak aranması ve ihtiyaçlarının titizlikle takip edilmesi talimatını iletti.

Şehitlerimizin emanetleri başımızın tacıdır

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Başkan Ertaşı, “Bu vatan için canını feda eden aziz şehitlerimizin emanetleri başımızın tacıdır. Onların aileleriyle her daim gönül bağı kurmak ve yanlarında olduğumuzu hissettirmek en büyük görevlerimizden biridir. Şehit ailelerimizin yaşadığı her türlü sorunu dinlemek, çözüm üretmek ve ihtiyaçlarını karşılamak için belediye olarak tüm imkânlarımızı seferber edeceğiz. Verilen talimat doğrultusunda, belediye yetkililerimiz düzenli periyotlarla şehit ailelerini arayarak hal ve hatırlarını soracak, karşılaştıkları sorunları tespit ederek ilgili birimlere iletecek. Ayrıca, ihtiyaç duyulan destekler konusunda hızlıca aksiyon alınarak, ailelerin yaşamlarını kolaylaştıracak çözümler üretilecek. Edremit Belediyesi olarak, toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinden birini sergileyerek, şehit ailelerinin yalnız olmadığını ve her daim yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz” dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nden şehitlere vefa

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında il genelindeki şehitliklerde kapsamlı temizlik çalışması yaparak şehit mezarlarını çiçeklerle donattı. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü öncesinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, ülke toprağının her karışında izi olan vatan evlatlarına ait şehitliklerde kapsamlı temizlik ve bakım çalışması gerçekleştirip şehitlikleri ziyarete hazır hale getirdi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Büyükşehir ekipleri şehitlerin mezarlarını karanfillerle donattı. Şehitliklerde düzenli olarak yapılan temizlik ve bakım çalışmaları kapsamında şehit mezarlarının bakımları tamamlandı. Yıpranan Türk bayrakları yenileriyle değiştirilirken il genelindeki şehit mezarları 15 bin karanfille donatıldı. Vatandaşların kabir ziyaretlerini rahatlıkla yapabilmeleri için şehitliklerde detaylı bir bakım ve temizlik gerçekleştiren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, vatan toprakları için canını hiç düşünmeden veren aziz şehitlerine büyük bir vefa örneği gösterdi.

OPET, Tarihe Saygı Projesi ile yenilikçi bir çalışmaya imza attı

Türkiye’de doğup, Türkiye’de büyüyen her kurum ve kuruluşun ülkesine karşı görev ve sorumluluğu olduğu vizyonuyla hareket eden OPET, “Tarihe Saygı Projesi” ile 2006 yılından bu yana çalışmalarını sürdürüyor. Şirket, Tarihe Saygı Projesi kapsamında 19 yıldan bu yana Tarihi Gelibolu Yarımadası’nda çok sayıda bölgede birbirini tamamlayan farklı projelere önderlik yaptı. Proje, tarihimizin taşıdığı zenginliklerin korunarak gelecek kuşaklara aktarılması hedefiyle hem fiziksel bir yenilenmeyi hem toplumsal dönüşümü bir arada ele alan, yenilikçi bir sosyal sorumluluk anlayışıyla hayata geçirildi. OPET, bu projeyle tarihi ve kültürel zenginliklerin paylaşarak çoğalacağı bilincini yerleştirmeyi amaçlıyor. İki tarihi mücadeleyi, Çanakkale Savaşları ile Troya Savaşı’nı kültürel birikimler ışığında ele alan OPET, Tarihe Saygı Projesi, tarihi ve kültürel zenginliklerin paylaşarak çoğalacağı bilincini yerleştirmeyi hedefl iyor. Projede ekonomik, sosyal ve kültürel yönden çok katmanlı bir gelişim için bölge sakinlerini, resmi kurumları ve sivil organizasyonları karar alma süreçlerine dahil edip kültür mirası etrafında birleştirerek, işbirliği, paylaşım ve kalkınma odaklı özgün bir model uygulandı.

Tarihe Saygı Projesi, Çanakkale şehitlerimize gönül borcumuzdur OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk, yürüttükleri çalışmalarla ilgili olarak “OPET olarak her zaman ülkemize karşı görev ve sorumluluklarımızın bilincinde olduk. Ülkesini çok seven ve onun için çalışan bir akaryakıt dağıtım markası olarak ülkemize değer katmayı önemsiyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle 25 yaşına giren Temiz Tuvalet Kampanyası, Yeşil Yol Projesi, Örnek Köy Projesi, Trafik Dedektifl eri, Kadın Gücü, İşimiz Temiz ve Tertemiz Yarınlar Okullardan Başlar gibi sosyal sorumluluk projelerimizi büyük bir heyecan ve özveriyle sürdürmeye devam ediyoruz. Çanakkale Gelibolu Yarımadası’nda yürüttüğümüz Tarihe Saygı Projesi ise ülkemize ve bizim için canını veren şehitlerimize gönül borcumuzdur.. Aziz şehitlerimizi, gazilerimizi, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz” açıklamasını yaptı.

‘Zaferin bayrağını dalgalandırıyoruz'

Yaklaşık 8 km ötesinde Truva Antik Kent’i, arkasında Cezayirli Hasan Paşa’nın Av Köşkü’nün, Truva Kral Mezarı çemberinde tarihteki Truvalıların tarım alanları üzerinde kurulu olan Uluova Süt, aynı zamanda Uluova Çiftliği olarak biliniyor. 2011 yılında efsanevi Truva topraklarında sütün tarihini yeniden yazmayı misyon edinen Uluova Süt, Çanakkale’nin Üvecik Köyü’nde bulunan 700 dönümlük arazide üretim gerçekleştiriyor. 2015 yılında dünyanın en modern süt ve damızlık üretim tesislerinden biri olan Uluova Çiftliği’ni faaliyete geçirdiklerini dile getiren Uluova Süt Ticaret A.Ş, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akif Hut, “Süt üretimi alanında beyaz ve temiz vizyonu ile çıktığımız yolda bilim, sevgi, saygı ve azimle çalışıyoruz” dedi. Türkiye’yi doğallığı koruyan yenilikçi yaklaşımlarıyla pek çok ilk ile tanıştırdıklarını ifade eden Mehmet Akif Hut; “Ülkemizin hayvan refahı belgesine sahip ilk çiftliği olarak, ineklerimizin sağlığına ve huzuruna en üst düzeyde önem verdik. Uluova’ya bu sebeple verilen akreditasyon belgesiyle birlikte ürünlerimizin kalitesinin garantisi de kayıtlara geçilmiş oldu. Bugün, çiftliğimizde, mutasyona uğramamış süt protein yapısına sahip ineklerden elde edilen, bilimsel verilere göre anne sütüne en yakın özellikler taşıyan, insan doğasına en uygun ve en kolay sindirilebilen yüzde 100 A2 Süt’ü üretiyoruz. TÜBİTAK MAM işbirliği ile gerçekleştirdiğimiz süt protein genlerinin karakterizasyonu sonucunda elde ettiğimiz yüzde 100 A2 protein içerikli sütümüzü ve bu sütten ürettiğimiz sağlıklı, temiz ve üst kaliteli ürünleri tüketicilerimize katkısız ve doğal olarak sunmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

‘Zaferler üretimle yaşar’

18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla şehitlerimizi anarken, aynı zamanda Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110’uncu yılının da kutlandığını dile getiren Mehmet Akif Hut; “Çanakkale’deki fedakar şehitlerimizi saygıyla anıyoruz. Zaferi korumak ve yaşatmak tarihteki zaferi taçlandıran güncel zaferdir. Uluova Çiftliği olarak, Çanakkale de, kahraman şehitlerin hatıralarının yaşandığı coğrafyada ve iklimde, istihdam sağlayıp, emsalsiz faydalar üreterek güncel yaşama can veriyor, tarihteki kahramanlıkları yaşatıyor, zaferin bayrağını dalgalandırmaya devam ediyoruz. Zaferler iş ve ekmek varsa var, zaferler üretim olursa yaşar. Vatanımız ve milletimiz için Çanakkale’de genç - yaşlı demeden canını feda eden onbinlerce insanımızı, ecdadımızı saygı, sevgi ve şükran ile anıyoruz. Onlar bir daha hiç dönmediler. Onun için Çanakkale toprağının şimdilik üstünde olan bizler, başka yerlerde yaşayanlara göre kendimizi çok daha farklı ve fazla sorguluyoruz. Şehitlerimizin, yapmak istediklerine, onların ideallerine, bayrağa ve vatana duydukları saygıyı korumamız gerektiği idealleriyle hareket ediyoruz” dedi.

‘Şehit Bilgisi Kapısı Projesi ile Çanakkale Kahramanlarının hikayeleri gün yüzüne çıkıyor’

Dünya ülkelerindeki güç dengelerini alt üst eden, tarihin seyrini değiştirerek, bu toprakları Türk milleti için ebedi bir vatan yapan Milli Mücadele’nin ruhunu ateşleyen, Çanakkale Muharebeleri’nın ölümsüz kahramanlarının hikâyeleri, “Şehit Bilgi Kapısı” ile gün yüzüne çıkıyor. Çanakkale Muharebeleri esnasında şehit olan askerlerimize dair bilgiler bugüne kadar Milli Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan şehit listeleri ile tespit edildi. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı bünyesinde 2024 yılında başlatılan “Şehit Bilgi Kapısı” projesi ise Çanakkale kahramanlarının gizli kalmış bilgilerine ışık tutuyor. 3 yılda tamamlanması hedefl enen proje ile ilgili bilgi veren Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir; “Proje kapsamında; Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri, Milli Savunma Bakanlığı Lodumlu Arşivi ve Kızılay Arşivi’nde yapılan, detaylı ve titiz bir arşiv çalışması ile Çanakkale Cephesi’ne ait olan zayiat istatistik cetvelleri, zayiat cetvelleri, şehit subaylara ait mektup ve safahat belgeleri, hastane defterleri, sıhhi vukuat cetvelleri, tabur ve bölük seviyesinde sıhhiye cerideleri, sıhhi tesisleri gösterir askeri krokiler dâhil 30 binden fazla belge tespit edilerek Osmalıca’dan günümüz Türkçesine çevirisi yapıldı. Böylece ortaya Çanakkale Savaşları’na ait tarih yazımını da değiştirecek çok önemli veriler ortaya çıktı. Bu çalışma sonucunda; Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde hazırlanan listelerde yer almayan şehit isimlerine ve detaylı bilgilerine, subayların şehit olma süreçlerine ait detaylı verilere, hastane kayıtlarında askerlerin tedavi süreçleri ve şehit olma nedenlerine dair raporlara ve istatistiksel bilgilere, Çanakkale dışında bulunan Çanakkale şehitlerine dair detaylı raporlara ulaşıldı. Titiz bir çalışma neticesinde; şu ana kadar 27’inci ve 57’inci alay dahilinde 2 bin 500 şehidin bilgisine ulaşıldı. Tasnifl eme işlemleri sonrasında her gün belirli miktarda veri web sitesine girilerek vatandaşların ve araştırmacıların hizmetine sunulacak” şeklinde konuştu.

‘Kahramanlarımızın, şehit olma sürecine detaylı yer verilecek’

Kaşdemir; “Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı’mızın elde ettiği bu verileri kamuoyunun kullanımına sunmak için geliştirdiği “Şehit Bilgi Kapısı” projesi kapsamında; Çanakkale Cephesi’nde şehit olmuş bir askere dair temel bilgiler girildiğinde askerin; safahatı, şehit olduğu güne dair detaylı bilgilere ulaşılabiliyor. Kaynaklardan temin edilebilen ölçüde kahramanların, şehit olma sürecine detaylı olarak yer veriliyor. Bunun yanı sıra şehidin, Çanakkale Cephesi’ne ne zaman ve hangi yoldan geldiği, hangi muharebelere katıldığı, komutanlarının kimler olduğu, birliğinin safahatı, birliğine ait görsel verilere de yer veriliyor. Diğer yandan birliğinin katıldığı muharebelere dair özel hazırlanan haritalar, görsel veriler, belgeler de kamuoyuna sunuluyor. Şehidin yaklaşık olarak hangi şehitliğe defnedildiği, isminin nerede yer aldığına ulaşılabileceği gibi şehit olduğu bölgeye ve şehitliğe gitmek için yol tarifi ne de ulaşılıyor” dedi.