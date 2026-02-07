18 ülkeyi temsil eden 43 kıdemli IFC yetkilisi Borsa İstanbul’da buluştu

Dünya Bankasının özel sektör çalışmalarını yürüten kuruluşu olan Uluslararası Finans Kurumunun (IFC) Türkiye, Orta Asya, Orta Doğu ve Avrupa bölgelerinde görev yapan kıdemli personelini bir araya getiren "Sürdürülebilir Finans Liderlik Eğitimi" programı Borsa İstanbul ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Eğitim, küresel sürdürülebilir finansın değişen görünümünü incelemek üzere 18 ülkeyi temsil eden 43 kıdemli IFC yetkilisini Borsa İstanbul kampüsünde buluşturdu. Gerçekleştirilen eğitimle, Dünya Bankası Grubu çalışanlarının ekonomik büyümeyi teşvik eden, yerel sermaye piyasalarından yararlanan ve bölge genelinde istihdam yaratılmasını destekleyen etkili sürdürülebilir finans çözümleri geliştirebilmelerine destek olunması hedeflendi.

THY ve BEKO misafir konuşmacı oldu

Programda, havacılık sektöründeki sürdürülebilirlik çalışmalarını ele alan Türk Hava Yolları yetkilileri ile beyaz eşya sektöründeki çalışmaları aktaran Beko yetkilileri misafir konuşmacı olarak yer aldı.

Konuşmacılar, şirketlerinin kurumsal sürdürülebilirlik stratejilerini, önceliklerini, karşılaştıkları zorlukları ve elde ettikleri başarıları aktardıkları sunumlar gerçekleştirdi. Eğitim programı, katılımcıların küresel en iyi uygulamalar üzerine işbirliği yaptığı, Türkiye ve bölge genelinde daha dayanıklı ve sürdürülebilir bir finansal gelecek inşa etme konusundaki ortak kararlılığın vurgulandığı interaktif oturumlarla sona erdi.