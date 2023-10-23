18,8 milyar lira değerinde kaçak eşyaya el konuldu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, gümrük muhafaza ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele kapsamında 2023'ün ocak-ekim döneminde yürüttüğü faaliyetlere ilişkin bilgi verdi.

Bakanlık olarak, söz konusu dönemde, yasa dışı ticaretle mücadeleyi başarıyla sürdürdüklerini belirten Bolat, şu ifadeleri kullandı: "Gümrük muhafaza ekiplerimiz, uyuşturucu maddeden akaryakıta, tütün ve tütün mamullerinden elektronik sigaraya, alkollü içkiden kültürel varlıklara, tekstilden gıdaya, değerli madenlerden tıbbi malzemelere, oto yedek parçasından canlı hayvan kaçakçılığı dahil olmak üzere sayısız tür ve çeşitte yakalamalar geçekleştirdi."

Bolat, 3,6 milyar lira değerinde 8,8 ton uyuşturucu, 15,2 milyar lira değerinde birçok farklı çeşit ve türde kaçak ticari eşyanın, ekiplerin dikkati ve çalışmaları neticesinde ele geçirildiğini bildirdi.

Bolat, şunları kaydetti: "Böylelikle, 2023'ün 10 ayı boyunca yürütülen faaliyetler sonucu, 18,8 milyar liralık kaçak eşya ve uyuşturucu maddeye el konuldu. Sınırın sıfır noktasından, vatan topraklarının her karışında 7 gün 24 saat özverili ve fedakarca çalışan tüm mesai arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bugün olduğu gibi bundan sonra da illegal ticaretle etkin ve kararlı mücadelemizi sürdürecek, tüm insanlığın ortak düşmanı olarak gördüğümüz uyuşturucuya geçit vermeyeceğiz."

Yakalanan uyuşturucu ve kaçak eşya türleri

Öte yandan, Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yakalanan uyuşturucu ve kaçak eşyanın detaylarına ilişkin bilgi paylaşıldı.

Söz konusu dönemde, gümrük muhafaza ekiplerinin operasyonlarıyla 4,3 ton esrar, 2,1 ton metamfetamin, 814 kilogram kokain, 249 kilogram eroin, 301 kilogram ecstacy, 206 kilogram afyon sakızına el konulduğu bildirilen açıklamada, "Uyuşturucuya karşı mücadeleyi insanımızı zehirlenmekten korumaya yönelik ulvi bir görev olarak ifa eden ekipler özverili çalışmalarıyla zehir tacirlerinin kabusu oldu." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, ticari eşya kaçakçılığına yönelik yürütülen operasyonlara da değinildi ve operasyonlarla haksız kazanç sağlamak uğruna ülke ekonomisini tehdit ederek ülkeyi iktisadi kayba uğratmaya çalışan, iç piyasa dengesini ve dürüst ticaret erbabının çalışma ortamını bozmaya yeltenen kötü niyetli kişilerin faaliyetlerine engel olunduğu vurgulandı.

Açıklamada, operasyonlarda ele geçirilen eşyanın cinsine ilişkin şu bilgiler paylaşıldı: "870 ton akaryakıt, 376 milyon adet makaron, 27 milyon adet sigara filtresi, 605 bin elektronik sigara ve aksamı, 5 milyon 600 bin adet elektronik sigara tütünü, 900 bin paket sigara, cep telefonu ve aksamı başta olmak üzere 4 milyon 348 bin adet elektronik eşya, 3 bin 754 ton gıda, 153 bin adet oto yedek parçası, 1 milyon 263 bin adet tıbbi malzeme, 440 bin adet giyim eşyası, 801 ton değerli maden, 3 bin 865 adet tarihi eser, 3 bin 502 adet CITES (Nesli Tehlike Altındaki Türlerin Ticaretine İlişkin Sözleşme) kapsamında hayvan ve bitki, kaçak olduğu tespit edilerek, yurda girişine izin verilmedi."