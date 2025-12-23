18.9 trilyon lira büyüklüğündeki 2026 yılı bütçesi Meclis’te kabul edildi

CANAN SAKARYA/ANKARA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bütçe görüşmelerinin son gününde yaptığı konuşmada uygulanan programın başarısının Kasım 2025 verilerine net bir şekilde yansıdığını belirterek, yıllık tüketici enflasyonunun yüzde 31.1’e, mal grubu enflasyonunun ise yüzde 18.6’ya kadar gerilemesinin programın meyvelerini vermeye başladığını açıkça gösterdiğini söyledi.

Yılmaz, “Aralık ayında da bu düşüş trendinin sürmesini ve 2025 yılını yüzde 30’un biraz üzerinde bir rakamla kapatacağımızı tahmin ediyoruz. Ocak enflasyonu ile enflasyon oranının yüzde 30’un altını, yani 20’li rakamları görmesini bekliyoruz. Mevsim etkilerinden arındırılmış veriler ve çekirdek göstergelerdeki dengelenme fiyat artış hızındaki yavaşlamanın geçici değil yapısal bir iyileşme eğilimine girdiğini işaret etmektedir. Mevcut kazanımlarımıza rağmen mücadeleyi nihayete erdirmiş değiliz. Beklentilerdeki gelişmeleri ve özellikle hizmetler sektörü ve kiralardaki fiyat katılığını hassasiyetle takip ediyoruz. Bu çerçevede, aralık ayına dair öncü veriler olumlu bir perspektif sunmaktadır” dedi.

Yılmaz, arz tarafını güçlendiren reform adımları ve talep yönetimindeki kararlılıkla enflasyonu 2026 yılında yüzde 20’nin, 2027 yılında ise tek haneli rakamlara ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi. Yılmaz, büyümenin orta vadeli program hedefleriyle uyumlu, dezenflasyon sürecini destekleyecek şekilde yıl sonunda yüzde 3.3 seviyelerinde gerçekleşmesini öngördüklerini belirterek, 2026’da ise büyüme ivmelenmesinin yüzde 3.9 seviyesine yükseleceğini tahmin etiklerini söyledi. Yılmaz, kredi risk priminin ciddi şekilde düşmeye devam ettiğini belirterek, “En son bu rakam 207 baz puan seviyesine kadar düşmüş durumda. Bundan iki buçuk üç yıl önce 700’leri aşmıştı, şu anda 207 baz puanda ve yakın bir gelecekte inşallah 200’ün altında da bir CDS ülke risk primi görmeyi ümit ediyoruz” diye konuştu.

Reel sektöre 493 milyar lira ödenek

2026 yılında bütçeden reel sektör destekleri için 493 milyar lira ödenek ayrıldı. Bu kapsamda SGK işveren prim ödemeleri için 283 milyar lira, Halk Bankası esnaf kredileri sübvansiyon desteği için 70 milyar lira, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı teşvik ödemeleri için 50 milyar lira, mesleki eğitim kapsamında ödenen devlet katkısı için 29 milyar lira, ihracat başta olmak üzere reel sektör destekleri için 60 milyar lira kaynak ayrıldı. 2026 yılı bütçesinde tarıma 888.2 milyar lira kaynak tahsis edildi. Bu kapsamda, tarım sektörü vergi harcamaları için 262 milyar lira, tarım sektörü yatırım ödenekleri için 190 milyar lira, tarımsal destek programları için 168 milyar lira, tarımsal kredi destekleri, tarımsal KİT ve ihracat destekleri için 268 milyar lira ayrıldı. 2026 yılında tarım sektöründe yatırım ödeneği 190 milyar lira olarak belirlendi. Bunun 122 milyar lirası tarımsal sulama yatırımlarına ayrılacak.