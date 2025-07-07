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19 bankanın emekli promosyonu değişecek: Bu tarihlerde başvuru yapan emekliler ücret farkı alacak

En düşük emekli maaşının 16 bin 681 TL’ye yükselmesiyle bankaların emekli maaş promosyonlar da güncellendi. 17-26 Temmuz’da maaşlarını alan emekliler, bankalarına başvurarak yeni promosyon farkını talep edebilecek.

Haber Merkezi
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19 bankanın emekli promosyonu değişecek: Bu tarihlerde başvuru yapan emekliler ücret farkı alacak
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14 bin 469 lira olan en düşük emekli aylığının 16 bin 681 TL’ye yükseltilmesiyle Mart 2024’te Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve 19 banka arasında imzalanan protokoldeki emekli promosyon ücretlerinde de otomatik olarak değişikliğe gidilmiş oldu.

Daha önce 15 bin liranın altında emekli maaşı alan yaklaşık 4 milyon kişi, 17-26 Temmuz’da yatacak emekli maaşlarının ardından bankalarına başvuru yapmaları halinde yeni promosyon ücreti farkını almaya hak kazanacak.

Halihazırda kullanılan sistemde emeklilerin maaşına göre promosyon miktarı belirleniyor.

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