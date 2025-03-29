19 Mart'ın kritik bilançosu: Para piyasası fonlarından 214 bin yatırımcı ayrıldı

Son dönemdeki siyasi gelişmeler, para piyasalarında yatırımcı tercihlerini önemli ölçüde etkiledi. Özellikle para piyasası fonları, 19 Mart'tan bu yana en fazla etkilenen yatırım araçları arasında yer aldı. Bu süreçte, fon piyasasından toplamda 440 milyar lira net çıkış yaşandı.

BloombergHT'nin verilerine göre, para piyasası fonları 650 milyar liralık çıkışla en büyük kaybı yaşadı. 18 Mart itibarıyla 1,44 trilyon lira olan fon büyüklüğü, 10 gün içinde yüzde 40 oranında azaldı. Borçlanma araçları fonlarından da 49 milyar liralık çıkış gerçekleşirken, serbest fonlar 236 milyar lira artış gösterdi. Döviz fonlarına ise 58 milyar lira net giriş oldu. Uzmanlara göre, bu durum, yatırımcıların kısa vadeli araçlara yöneldiğini gösteriyor.

Yatırımcı sayısında azalma oldu

Para piyasası fonları genellikle anapara riski taşımayan ürünler olarak bilinse de, 2024 sonunda yapılan düzenlemelerle yüzde 10 borçlanma aracı bulundurma zorunluluğu getirilmişti. Bu durum, kısa vadede sermaye düşüşlerine açık hale gelmelerine neden oldu. Geçtiğimiz hafta yaşanan siyasi gerilim, borçlanma araçlarında ciddi fiyat düşüşlerine ve faiz artışlarına yol açtı. Bu da birçok yatırımcının alışık olduğu getirilerin düşmesine neden oldu.

TEFAS verilerine göre, son 10 gün içinde 214 bin 485 kişi para piyasası fonlarını kapatarak, yatırımcı sayısını 3,6 milyona düşürdü. Türk Lirası'ndaki değer kaybı da yatırımcıların döviz cinsi ürünlere yönelmesine sebep oldu.