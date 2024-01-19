19 Ocak 2024 güncel altın satış fiyatları: Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?

Altının ons fiyatı, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin ekonominin dirençli olduğu işaretlerinin ardından erken faiz indirimi beklentilerine aksi yönde açıklama yapmalarıyla güçlenen dolar endeksi ve yükselen ABD tahvil faizleri nedeniyle geçtiğimiz 6 haftanın en büyük haftalık kaybına hazırlanıyor.

2020 -2025 dolar bant aralığında işlem gören ons altın, saat 09.10 itibarıyla yüzde 0,04 düşüşle 2021 dolarda işlem gördü.

1954 liraya kadar gerileyen altının gram fiyatı ise, şu dakikalarda yüzde 0,13 yükselişle 1962 liradan alıcı buluyor.

Serbest piyasada güncel altın satış fiyatları:

Gram altın 2.064,70 lira



Çeyrek altın 3.242,04 lira



Yarım altın 6.412,90 lira



Cumhuriyet altını 12.790 lira



Gremse altın 33.699,00 liradan el değiştiriyor.