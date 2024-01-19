19 Ocak 2024 güncel altın satış fiyatları: Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını takip ediyor. Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? 19 Ocak 2024 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...
Altının ons fiyatı, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin ekonominin dirençli olduğu işaretlerinin ardından erken faiz indirimi beklentilerine aksi yönde açıklama yapmalarıyla güçlenen dolar endeksi ve yükselen ABD tahvil faizleri nedeniyle geçtiğimiz 6 haftanın en büyük haftalık kaybına hazırlanıyor.
2020 -2025 dolar bant aralığında işlem gören ons altın, saat 09.10 itibarıyla yüzde 0,04 düşüşle 2021 dolarda işlem gördü.
1954 liraya kadar gerileyen altının gram fiyatı ise, şu dakikalarda yüzde 0,13 yükselişle 1962 liradan alıcı buluyor.
Serbest piyasada güncel altın satış fiyatları:
Gram altın 2.064,70 lira
Çeyrek altın 3.242,04 lira
Yarım altın 6.412,90 lira
Cumhuriyet altını 12.790 lira
Gremse altın 33.699,00 liradan el değiştiriyor.