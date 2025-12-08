19 serbest bölgeden yapılan ihracat kasımda yüzde 2,7 arttı

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye genelindeki 19 serbest bölgeye ilişkin Kasım 2025 dış ticaret verileri, serbest bölgelerimizin ihracat kapasitesini güçlendirdiğini, yüksek teknoloji üretimindeki yükselişin devam ettiğini ve dış ticaret dengesine önemli katkılar sunulduğunu gösteriyor. 2025 yılı Kasım ayında serbest bölgelerde; ihracat, 2024 yılının aynı ayına göre yüzde 2,7 artarak 915,7 milyon dolara yükseldi.

Dış ticaret fazlası, 184,4 milyon dolar olarak gerçekleşti. Toplam satışlarda ihracat payı yüzde 73, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 125,2 oldu. Orta-ileri (yüzde 56,9) ve yüksek teknoloji (yüzde 7,2) ürünlerin toplam payı yüzde 64,1 seviyesine ulaşarak katma değerli üretimdeki güçlü artışı teyit etti. Yurt dışı ve Türkiye ile toplam ticaret hacmi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 azalarak 2,26 milyar dolar oldu. Serbest bölgelerden Türkiye'ye satışlar yüzde 17,2, Türkiye'den serbest bölgelere satışlar yüzde 13,9 oranında geriledi" denildi.

Serbest bölgelerdeki dış ticaret

Bursa Serbest Bölgesi'nin, ihracatını bir önceki yılın aynı ayına göre 37,9 milyon dolar (yüzde 34,5 oranında) artırıp, 147,9 milyon dolar seviyesine yükselterek en güçlü ihracat artış performansını sergileyen serbest bölge olduğu belirtilerek, "Ege Serbest Bölgesi, ihracatını bir önceki yılın aynı ayına göre 22,6 milyon dolar (yüzde 9,4 oranında) artırarak 262,6 milyon dolar seviyesine yükselterek serbest bölgelerin toplam ihracatının yüzde 28,7'sini tek başına gerçekleştirdi. Adana-Yumurtalık Serbest Bölgesi, ihracatını bir önceki yılın aynı ayına göre 6,4 milyon dolar (yüzde 24,7 oranında) artırarak 32,6 milyon dolar seviyesine yükseltti, 4 serbest bölge, kasım ayında yüzde 20'nin üzerinde ihracat artışı kaydetti. Ege Serbest Bölgesi, yurt dışı ve Türkiye ile ticarette 505 milyon dolar hacme ulaşarak, serbest bölgelerin yurt dışı ve Türkiye ile toplam ticaretinin yüzde 22,3'ünü tek başına gerçekleştirdi" ifadelerine yer verildi.

Ocak-Kasım döneminde serbest bölgelerde ihracat

Ocak-Kasım 2025 döneminde serbest bölgelerde ihracatın, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,6 artarak 11,31 milyar dolara çıktığı aktarılan açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Dış ticaret fazlası, 3,29 milyar dolar olarak kaydedildi. Toplam satışlarda ihracat payı yüzde 75,5, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 141,1 oldu. Orta-ileri (yüzde 51,1) ve yüksek teknoloji (yüzde 6,1) ürünlerin toplam payı yüzde 57,2 seviyesine ulaştı. Yurt dışı ve Türkiye ile toplam ticaret hacmi, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9 artarak 25,96 milyar dolar seviyesine yükseldi."

2025 yılı 11 ay toplamında serbest bölgelerdeki dış ticarete ilişkin ise "Ege Serbest Bölgesi, ihracatını yüzde 12,5 artırarak 2,95 milyar dolara çıkardı ve toplam serbest bölge ihracatının yüzde 26,1'ini tek başına gerçekleştirdi. Bursa Serbest Bölgesi, ihracatını yüzde 11,8 artırarak 1,51 milyar dolara yükseltti. Kocaeli Serbest Bölgesi, ihracatını yüzde 26,2 artırarak 635 milyon dolara ulaştı. Adana-Yumurtalık Serbest Bölgesi, ihracatını yüzde 33,5 artırarak 428 milyon dolara yükseltti. 9 serbest bölge, ilk 11 ayda yüzde 10'un üzerinde ihracat artışı kaydetti. Ege Serbest Bölgesi, toplam ticaret hacminde 5,75 milyar dolar ile serbest bölgeler-Türkiye/yurt dışı ticaretinin yüzde 22,2'sini oluşturdu. Ticaret Bakanlığı olarak, serbest bölgeleri yüksek teknoloji üretiminin, ihracatın ve nitelikli yatırımın merkezleri haline getirme hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. 2025 yılı boyunca serbest bölgelerde katma değerli üretimi artırmaya, ihracatı güçlendirmeye ve küresel rekabet gücünü yükseltmeye yönelik destek ve düzenlemelerimiz devam etmektedir" denildi.