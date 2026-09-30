19 yıllık Palandöken dönemi bitti: TESK Başkanlığına Mehmet Yiğiner seçildi

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Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu'nun (TESK) 22. Olağan Genel Kurul Toplantısı, Ankara'da delegelerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Genel kurulda konuşan mevcut Genel Başkan Bendevi Palandöken, görev süresine işaret ederek, "Uzunca bir ömür hep birlikte geçirdik. TESK, Türkiye’nin en güçlü markası. Yarıştır, söylenen söylenir. Söylenen sözler sahibinindir. Değişmeyen tek şey etik, yüreklilik, mücadeleciliktir. Eğilmedim, kırıldım. Sizin hizmetkârınız olarak bugüne kadar görev yaptım" ifadelerini kullandı.

İbra edilmedi, adaylıktan çekildi

Genel kurulda faaliyet raporlarının ardından yönetim ve denetim kurullarının ibrası oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada mevcut yönetim ve denetim kurulları delegelerin oy çokluğuyla ibra edilmedi. Oylama sırasında başkan adayı Mehmet Yiğiner'in el kaldırmaması dikkat çekti.

İbra kararının ardından yeniden kürsüye çıkan Bendevi Palandöken, "Adil ve eşit olmayan bu şartlarda seçime girip liste çıkarmama gerek kalmadığına karar verdim" diyerek adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Yiğiner 560 oyla genel başkanlığa seçildi

Palandöken'in çekilmesiyle seçime tek liste olarak gidildi. Genel kurulda 695 delegeden 645'i oy kullandı.

Sayım sonuçlarına göre oyların 85'i geçersiz sayılırken, geçerli 560 oyu alan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Genel Başkanı Mehmet Yiğiner, TESK'in yeni Genel Başkanı seçildi.

Mehmet Yiğiner kimdir?

Mehmet Yiğiner, 1965 yılında Ankara’nın Çubuk ilçesine bağlı Büğdüz köyünde doğdu. Eğitim hayatının ardından baba mesleği olan şoförlüğe başlayarak uzun yıllar taksi, minibüs, kamyon ve otobüs işletmeciliği yaptı.

Gençlik yıllarında boks ve güreş sporlarıyla ilgilenen Yiğiner, esnaf teşkilatlarındaki kariyerine Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası yönetim kurulu üyeliğiyle adım attı. Bu odada 3 yıl yöneticilik, 10 yıl ise başkanlık görevini yürüttü.

2001 yılında Ankara Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ANKESOB) Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Yiğiner, 2005 yılındaki olağan genel kurulda birlik başkanlığına getirildi. ANKESOB Başkanlığı görevine 2010, 2014, 2018 ve 2022 genel kurullarında da yeniden seçildi. Bir dönem Akyurt Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığı görevinde de bulunan Yiğiner, 2008 yılında Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Başkanlığına seçildi; bu görevini 2018, 2022 ve 2026 yıllarındaki seçimleri kazanarak sürdürdü.

13 Ocak 2013 tarihinde MKE Ankaragücü Kulübü Başkanlığı görevini üstlenen Yiğiner, sarı-lacivertli kulübü üst üste iki sezon şampiyon yaparak Süper Lig'e taşıdı. 31 Ekim 2019'da yapılan kongrede aday olmayarak kulüp başkanlığını devretti.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu'nda (TŞOF) 2018 ve 2022 yıllarında yönetim kurulu üyeliği ile Genel Başkan Vekilliği görevlerinde bulunan Yiğiner, 4 Temmuz 2024'te gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurulda TŞOF Genel Başkanı seçildi. 9 Haziran 2026 tarihindeki TŞOF Olağan Genel Kurulu'na tek aday olarak girerek güven tazeleyen Yiğiner, 30 Eylül 2026'da gerçekleştirilen Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) 22. Olağan Genel Kurulu'nda TESK Genel Başkanlığı görevine seçildi.

Evli olan Mehmet Yiğiner, dört çocuk babasıdır.