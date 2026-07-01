1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar oldu 2026? İşte 1 Temmuz 2026 zamlı köprü ücreti...

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Kamu-Özel Sektör İş Birliği (KÖİ) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprü geçiş ücretlerinde tarifelerin yeniden düzenlendiğini bildirdi.

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

1 Ocak 2026 tarihinde 995,00 TL olan 1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ tek yön geçiş ücretine zam yapılarak yeni ücret 1.170,00 TL olarak belirlendi.

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜNE NE KADAR ZAM GELDİ?

1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücretine 1 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla yaklaşık yüzde 17,59 oranında zam yapıldı.

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ OTOMOBİL ÜCRETİ

1 Ocak 2026'da 995,00 TL olan otomobillerin (1. Sınıf araçlar) geçiş ücretine zam yapılarak yeni ücret 1.170,00 TL olarak belirlendi.

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ MİNİBÜS ÜCRETİ

1 Ocak 2026'da 1.245,00 TL olan minibüslerin ve hafif ticari araçların (2. Sınıf araçlar) geçiş ücretine zam yapılarak yeni ücret 1.465,00 TL olarak belirlendi.

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ YOLCU OTOBÜSÜ ÜCRETİ

1 Ocak 2026'da 2.240,00 TL olan yolcu otobüslerinin (3. Sınıf araçlar) geçiş ücretine zam yapılarak yeni ücret 2.635,00 TL olarak belirlendi.

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ KAMYON ÜCRETİ

1 Ocak 2026'da 2.490,00 TL olan kamyonların (4. Sınıf araçlar) geçiş ücretine zam yapılarak yeni ücret 2.925,00 TL olarak belirlendi.

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ TIR ÜCRETİ

1 Ocak 2026'da 3.755,00 TL olan tırların ve tır benzeri araçların (5. Sınıf araçlar) geçiş ücretine zam yapılarak yeni ücret 5.560,00 TL olarak belirlendi.

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ MOTOSİKLET ÜCRETİ

1 Ocak 2026'da 250,00 TL olan motosikletlerin (6. Sınıf araçlar) geçiş ücretine zam yapılarak yeni ücret 295,00 TL olarak belirlendi.