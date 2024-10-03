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197 milyon dolar gelir elde edildi: Sezonun ilk ayında 25 bin ton fındık ihraç edildi

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFİMB) 2024-2025 sezonu Eylül ayına ilişkin fındık ihracat rakamlarını açıkladı.

Haber Merkezi
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197 milyon dolar gelir elde edildi: Sezonun ilk ayında 25 bin ton fındık ihraç edildi
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Sezonun ilk ayında 24 bin 926 ton iç fındık ihraç edilirken 197 milyon 563 bin 194 dolar döviz girdisi sağlandı.

Fındık ihracatında bir önceki sezonun aynı ayına dönemine göre hem miktar hem de değer bazında artış görüldü. 2023-2024 sezonu Eylül ayında 24 bin 462 ton iç fındık ihracatına karşılık 152 milyon 866 bin 779 dolar gelir sağlanmıştı.

KFİMB’ten yapılan açıklamaya göre, ilk 1 aylık fındık ihracatına bakıldığında 2023-24 ihracat sezonunda 24 bin 462 ton iç fındık ihracatına karşılık 152 milyon 866 bin 779 dolar, 2022-2023 sezonunda da 25 bin 10 ton iç fındık ihracatına karşılık 135 milyon 250 bin 189 dolar gelir elde edilmişti.

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