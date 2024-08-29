1990’dan günümüze vergi rekortmenleri
1990’lı yıllardan günümüze Türkiye’nin vergi rekortmenleri arasında birçok isim yer aldı. Özellikle 90’lı yıllarda çok tartışmalı bir isim olan Genelev Patroniçesi Matild Manukyan rekortmenler listesine damgasını vurmuştu. İşte 90’lardan günümüze vergi rekortmenleri.
Türkiye'deki vergi rekortmenlerinin profilindeki değişiklik dikkat çekti. Gelir İdaresi Başkanlığı 2023 yılında Türkiye’de en fazla vergi ödeyen kişi ve kurumları açıkladı. Listenin zirvedeki ismi son üç yılda değişmedi. 2023 yılının gelir vergisi rekortmeni 1,95 milyar liralık tahakkuk ile Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar oldu. Son 33 yılda ise listede birçok isim yer aldı. 1990 ve 2023 arasındaki dönemde iki kez rekortmenin adı gizli tutuldu. Özellikle 90’lı yıllarda çok tartışmalı bir isim olan Genelev Patroniçesi Matild Manukyan rekortmenler listesine damgasını vurmuştu.
İşte yıllara göre Türkiye'nin vergi rekortmenleri:
1990 yılı Matild Manukyan
1991 yılı İnan Kıraç
1992 yılı Matild Manukyan
1993 yılı Matild Manukyan
1994 yılı Aydın Doğan
1995 yılı Aydın Doğan
1996 yılı Aydın Doğan
1997 yılı Demir Sabancı
1998 yılı Aydın Doğan
1999 yılı Ayhan Şahenk
2000 yılı Demir Sabancı
2001 yılı Aydın Doğan
2002 yılı Cemil Özgür
2003 yılı Cemil Özgür
2004 yılı Talip Kahraman
2005 yılı Aydın Doğan
2006 yılı Demir Sabancı
2007 yılı Aydın Doğan
2008 yılı Aydın Doğan
2009 yılı Aydın Doğan
2010 yılı Rahmi Koç
2011 yılı Semahat Arsel
2012 yılı Semahat Arsel
2013 yılı Rahmi Koç
2014 yılı Şarık Tara
2015 yılı Semahat Arsel
2016 yılı Semahat Arsel
2017 yılı Şarık Tara
2018 yılı İsmi Gizli
2019 yılı İsmi Gizli
2020 yılı Liste Açıklanmadı
2021 yılı Selçuk Bayraktar
2022 yılı Selçuk Bayraktar
2023 yılı Selçuk Bayraktar