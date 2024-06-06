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2 ilde arazi toplulaştırma çalışmaları yapılacak

Diyarbakır ve Batman'ın bazı yerlerinde arazi toplulaştırma çalışmaları yapılacağı bildirildi.

Haber Merkezi
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2 ilde arazi toplulaştırma çalışmaları yapılacak
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Diyarbakır'ın Silvan ve Çermik ile Batman'ın Beşiri ilçelerindeki bazı köy ve mahallelerde arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme çalışmaları gerçekleştirilecek.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Devlet Su İşleri 10. Bölge Müdürlüğü, Diyarbakır'ın Silvan ilçesindeki Babakaya, Ormandışı ve Arıköy, Çermik ilçesindeki Aynalı ve Kalecik mahalleleri ile Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı Eskihamur köyünde arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri yürütecek.

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