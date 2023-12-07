2 ilde bazı alanlar özel endüstri bölgesi ilan edildi

Zonguldak'ın Kilimli ve Kırıkkale'nin Delice ilçelerinde belirlenen alanların "özel endüstri bölgesi" ilan edilmesi kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Endüstri Bölgeleri Kanunu gereğince, Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki alanın, "Eren Holding AŞ Zonguldak Özel Endüstri Bölgesi" ve Kırıkkale'nin Delice ilçesindeki alanın da "Safir Tuz Gıda Maden Pazarlama Nakliyat İnşaat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret AŞ Kırıkkale Özel Endüstri Bölgesi" ilan edilmesine karar verildi.