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2 ildeki bazı taşınmazlar için acele kamulaştırma kararı

Ulaştırma ve atık su arıtma projeleri kapsamında Mardin ve Denizli'deki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Haber Merkezi
AA
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2 ildeki bazı taşınmazlar için acele kamulaştırma kararı
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Mardin Güneybatı Çevre Yolu Projesi kapsamında bazı taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğünce acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek Denizli Merkez Atık Su Arıtma Tesisi Projesi kapsamında Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Eskihisar Mahallesi'ndeki bazı taşınmazlar da Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığınca acele kamulaştırılacak.

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