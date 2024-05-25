2 ildeki İmar planı değişiklik kararları Resmi Gazete'de

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının, Ankara ve Denizli'deki bazı taşınmazlara yönelik imar planı değişikliği kararlarına onay verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, mülkiyeti Maliye Hazinesine kayıtlı, özelleştirme kapsam ve programında bulunan Ankara'nın Çankaya ilçesi Karakusunlar Mahallesi'ndeki taşınmazlara yönelik "ticaret-konut alanı, özel sosyal tesis alanı, rekreasyon alanı, trafo alanı ve yol" kullanım kararları getirilmesine ilişkin imar planı değişikliği uygun bulundu.

Mülkiyeti özelleştirme kapsam ve programında bulunan Sümer Holding AŞ adına kayıtlı, Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Şemikler Mahallesi'ndeki taşınmaza ilişkin de "ticaret-konut alanı, trafo alanı ve park" kullanım kararları getirilmesine yönelik imar planı değişikliği onaylandı.