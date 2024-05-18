2 milyon TL'ye kadar çıkan özel okul ücretleri velileri isyan ettirdi

Yemek, kırtasiye, kıyafet, servis... Bu liste uzayıp gidiyor. Özel okul eğitim fiyatlarına bir de ek kalem ücretleri eklenince tutar milyon liraları buldu.

200 bin liraya da 2 milyon liraya da okul var

NTV'de yer alan habere göre tartışma yaratan, velileri isyan ettiren özel okul ücretlerinde, büyükşehirlerdeki makas ise geniş. İstanbul'da 200 bin liraya da 2 milyon liraya da okul bulmak mümkün.

Aynı okulda devam eden öğrenci için zam oranı 3'e katlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yüzde 57 zam sınırlaması ise kademe geçişlerinde geçerli olmuyor. Örneğin, aynı eğitim kurumunda ilkokulu bitirip, ortaokula geçen bir öğrenci için zam oranı 2-3'ye katlıyor.

Özel okullar artan maliyetleri gerekçe gösteriyor

Özel okul temsilcileri ise artan maliyetleri karşılamakta zorlandıklarını belirtiyor.

KDV ücretlerinin düşürülmesini istiyorlar

Salgın döneminde özel okulların KDV ücretleri yüzde 1'e indirilmişti. Yeni vergi düzenlemesiyle bu oran yüzde 8'den 10'a çıkarıldı. Sektör temsilcileri, fiyatların karşılanabilir olması için KDV ücretlerinde düşüş istiyor.