2 sigara grubuna zam geldi: İşte son fiyatlar...

Yeni yıl zam yağmuruyla birlikte geldi. Alkol ve sigara gruplarından peşi sıra fiyat artışı gerçekleşiyor.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, TT ve Imperial Tobacco sigara grubuna zam geldiğini duyurdu.

TT grubunun en pahalı sigarası 56 TL, en ucuzu ise 45 lira olarak belirlendi. Imperial Tobacco grubunun ise en pahalı sigarası 60 lira olurken en ucuzu da 49 lira.

Philip Morris, JTI ve BAT sigara gruplarına zam gelmişti.