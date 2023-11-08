2 yıl içinde otobüs üretecek 2027’de kamyon getirecek

Hüseyin GÖKÇE / ANKARA



Ankara Alman sanayi devi MAN, Almanya dışındaki ilk yatırımını yaptığı Türkiye’de yatırımlarını sürdürüyor. Ankara’da yatırıma 1966 yılında kamyon üretimiyle başlayan şirket, 2004 yılından bu yana otobüs üretimi de yapıyor. Fabrikada üretilen otobüslerin yüzde 95’ini ihraç eden MAN’ın 45 milyon Euro yatırımla kurduğu Test ve Ürün Geliştirme Merkezi kısa süre önce faaliyete geçti. Bu yatırımla yaratılan bin kişilik istihdamla birlikte toplam istihdamı 4 bine yükselen şirket, günde 18 otobüs üretiyor. Fabrika 2 yıl sonra elektrikli otobüs üretimine de başlanacak. MAN’ın elektrikli kamyonları ise 2027 yılından itibaren Türkiye pazarına giriş yapacak.

“İki yıl içinde elektrikli otobüs üreteceğiz”

MAN Truck&Bus CEO’su Alexander Vlaskamp, MAN Truck&Bus Otobüs Birimi Başkanı Barbaros Oktay ile MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret AŞ Genel Müdürü Tuncay Bekiroğlu; MAN’ın yeni yatırımı, elektrikli otobüs ve kamyon üretimine ilişkin planlarını anlattılar. Alexander Vlaskamp, şehir içi ve seyahat otobüsü ürettikleri Ankara tesisinde çok önemli deneyimlere sahip olduklarını söyledi. Test ve Ürün Geliştirme Merkezinde otobüs dışında kamyonlara da standart testler yapıldığını dile getiren Vlaskamp, bu yatırımın Türkiye’ye olan inancın simgesi olduğunu bildirdi. MAN’ın elektrikli araçlarının iklim krizinin çözümünün bir parçası olduğunun altını çizen Vlaskamp, güneş enerjisi parklarına da yatırım yaptıklarını, Güney Afrika Cape Town bölgesinde böyle bir yatırımı hayata geçirdiklerini kaydetti.

Şirketin 2030 yılında ürettiği kamyonların yüzde 30-40’ının, seyahat otobüslerinin yüzde 20-30’unun elektrikli olacağını söyleyen Vlaskamp, şehir otobüslerinin ise yüzde 70-80’inin elektrikli olacağı bilgisini verdi.

Ankara’da 2004 yılında mühendis olarak işe başlayan Barbaros Oktay, bugün şirketin otobüs biriminin başkanlığını yürütüyor. İlk dönemde haftada 16 otobüs üretebildiklerini hatırlatan Oktay, bugün günlük üretimin 18’e yükseldiğini kaydetti. Hâlen konvansiyonel araçların üretildiği Ankara fabrikasında iki sene içinde elektrikli şehir otobüsleri ve kısa mesafeli servis otobüsü üretmeye başlayacaklarını söyleyen Barbaros Oktay, 6 yıl içinde ise bu kategoride üretimin tamamının elektrikli olacağını vurguladı. Ankara’daki test merkezinin; otonom, dijitalizasyon ve prototip dahil otobüslerin bütün gelişiminden sorumlu olduğunu belirten Oktay, daha önce yüzde 90’ı Almanya’da yapılan testlerin artık burada yapılacağını söyledi.

Türkiye’de 19 yıldır ürettikleri otobüslerde bugün yüzde 80’e varan yerlilik oranına ulaştıklarını ifade eden Oktay, “Volkswagen’in de Ankara’daki üretim tesisimiz içinde bölge satın alma ofisi mevcut. Buradan Volkswagen çatısı altındaki tüm markalar için satın alma süreçleri yürütülüyor” diye konuştu.



Ankara’da 12 bin 816 güneş panelinden oluşan GES santrali kurduklarını da dile getiren Oktay, fabrikanın enerji tüketiminin yüzde 45’inin yenilenebilir enerjiden sağlandığını anlattı.

Savunma sanayi dışında Ankara’da en yüksek ihracat yapan sanayi kuruluşu olduklarına değinen Barbaros Oktay, ocak-eylül döneminde 410 milyon dolarlık ihracat yaptıklarını söyledi. Türkiye’de bütün ihracatçılar ile aynı koşulda bulunduklarını kaydeden Oktay, Euro/TL paritesindeki hareketlilik sebebiyle önlerini görememekten yakındı. Oktay, “Yeni ekonomi yönetiminin aldığı kararlar, uyguladığı çalışmalar bizi geleceği görebilme noktasında destekliyor” ifadelerini kullandı.

“Elektrikli kamyonlar 2027’de gelecek”

MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret AŞ Genel Müdürü Tuncay Bekiroğlu geçen yıl Türkiye’de 6 ton ve üzeri kamyon pazarında 33 bin 300 araç satıldığını, bunun 22 bin olan ortalamanın üzerinde olduğunu, 2023 yılında rakamın 38 bine yükselmesini beklediklerini aktardı. MAN’ın da satış rakamını 2 bin 200’den 2 bin 400’e çıkaracaklarını vurgulayan Bekiroğlu, gelecek yıl inşaat kamyonu pazarında talep artışı öngördüklerini söyledi. Otobüs satışında da 1550 ile geçen yılı yakalayacaklarını ifade eden Bekiroğlu, “Türkiye’deki varlığımız güçlü bir şekilde devam ediyor. 34 servis noktası ve 9 bayimizle hizmet veriyoruz” diye konuştu.

MAN’ın seri üretimine başladığı elektrikli kamyonların 1 Ekim itibarıyla Avrupa pazarında hizmete sunulduğunu belirten Bekiroğlu, Türkiye pazarında ise 2027 yılında satışa başlanacağının altını çizdi.

Alman Bakan test sürüşüne katıldı

Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck, kısa süre önce gerçekleştirdiği Türkiye ziyareti sırasında, MAN Test ve Ürün Geliştirme Merkezi’nde inceleme yaptı. CEO Alexander Vlaskamp ile birlikte elektrikli otobüslerin test sürüşüne katılan Bakan Habeck, iklim hedefl erine ulaşabilmek için taşımacılığı hızlı ve tutarlı şekilde karbondan arındırmak gerektiğini bildirdi.

“Türkiye de elektrikli otobüsü desteklemeli"

Elektrikli otobüslerin 3,5 saatlik şarj ile 400 km’ye kadar yol yapabildiğini dile getiren Oktay, “Avrupa’daki belediye otobüsü ihalelerinde elektrikli araçların oranı yüzde 60’lara ulaştı. Şu an binin üzerinde elektrikli otobüs ürettik ve Avrupa’nın birçok şehrine verdik. Binin üzerinde sipariş aldık” dedi. Barbaros Oktay, Avrupa’da olduğu gibi Türkiye’de de elektrikli otobüse destek verilmesi halinde, enerjide dışa bağımlılığın ve enerji kaynaklı dış açığın kapatma fırsatının yakalanabileceğini söyledi.