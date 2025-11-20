20 Kasım 2025 canlı altın fiyatları! Gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altını fiyatları kaç TL

Yatırımcıların yakından takip ettiği “Gram altın bugün ne kadar?”, “Çeyrek altın fiyatı kaç TL?” gibi soruların yanıtları ise günün ilk işlem saatlerinde netleşti. İşte Kapalıçarşı ve serbest piyasada 20 Kasım 2025 Perşembe güncel altın fiyatları… İşte 20 Kasım 2025 güncel altın fiyatları ile ilgili tüm detaylar...

Fed tutanaklarında bazı üyelerin faiz indirimi konusunda temkinli davrandığı, bazılarının ise politika duruşunun heünz yeterince sıkı olduğu görüşünü savunduğu ortaya çıktı. Bu ayrışma, küresel piyasalarda risk algısını artırırken güvenli liman talebinde geçici bir zayıflama yarattı. Altının ons fiyatı güne düşüşle başlayarak 4.064 dolar seviyesine kadar geriledi.

20 Kasım 2025 canlı altın fiyatları

– Gram altın: 5.543 TL

– Çeyrek altın: 9.377 TL (alış) – 9.471 TL (satış)

– Yarım altın: 18.930 TL

– Tam altın: 37.941 TL

– 22 ayar bilezik: 5.246 TL (alış) – 5.290 TL (satış)

– Ons altın: 4.064 dolar

Kapalıçarşı’da gram altın 5.883 TL bandından işlem görürken, külçe altının kilogram fiyatı 136.400 dolar olarak kaydedildi. Bilezik fiyatlarında ise sınırlı bir yükseliş ön plana çıkıyor.

Fed üyeleri arasında faiz indirimi konusunda net bir görüş birliğinin oluşmaması, kısa vadede altın üzerinde baskı yaratmayı sürdürebilir. Bununla birlikte uzmanlar, belirsiz dönemlerde altının güvenli liman özelliğinin korunduğuna dikkat çekiyor. Aralık toplantısı öncesi piyasalar temkinli seyrini sürdürürken gram, çeyrek ve tam altındaki hafif oynaklığın devam etmesi bekleniyor.

Altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri için gün boyunca haber akışını takip etmek önem taşıyor.