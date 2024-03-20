20 Mart 2024 güncel altın satış fiyatları: Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?

Gram altın, çeyrek altın ve ons altın fiyatları ağır ama emin adımlarla yukarı yönlü hareketine devam ederken, gözler FED ve TCMB faiz açıklamasına çevrildi.

ABD Merkez Bankası FED yılın ikinci faiz kararını bu akşam açıklayacak, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ise mart ayı faiz kararını yarın öğlen kamuoyu ile paylaşacak. Her iki bankasının yapacağı açıklamanın piyasalara etkide bulunması bekleniyor.

Vatandaşlar ise günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmalarını yapıyor. İşte 20 Mart 2024 ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 2.248,57 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 4.301,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 8.376,00 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 17.376,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 40.525,47 TL

* Ons altın satış fiyatı: 2.159,18 dolar