20 milyar doların üzerine ‘demir’ atmak için 5 talep

İSTANBUL - EKONOMİ

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB), 2023 için yol haritasını açıkladı. İhracatını geçen yıl yüzde 16,4 artırarak 14,4 milyar dolara çıkaran İDDMİB, bu yıl için çıtayı 20 milyar dolara koydu. Alüminyum, bakır, döküm, ev ve mutfak eşyaları, armatür, metal hırdavat, yapı malzemeleri ve metal ambalaj gibi 8 ana sektörden oluşan İDDMİB, Cumhuriyetin 100’üncü yılında gerçekleştirmeyi planladığı 102 faaliyetle ihracat hedefini yakalamayı amaçlıyor. Fuarlara milli katılımlar, alım heyetleri, sektörel toplantılar, çalıştaylar, yarışmalar, ticaret heyetleri, Ur-Ge heyetleri, fuar ziyaretleri, kurum toplantıları birliğin faaliyet planları arasında yer alıyor. Birliğin bu hedefe ulaşmak için ekomomi yönetiminden de 5 talebi var.

İDDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı toplantıda 2022’de yapılan faaliyetler ve 2023 hedefleri paylaşıldı. 2020-2022 arasında İDDMİB’in ihracatının yüzde 74 artışla 8,4 milyar dolardan 14,4 milyar dolara yükseldiğini söyleyen İDDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu, “Ancak son dönemlerde pandeminin azalan etkileri ile birlikte özellikle lojistik maliyetleri gerilemeye başladı. Bu durum sayesinde durağan Çin aktif hale geldi. Bu da Türkiye’nin rekabette avantajını kaybetmesine neden oldu. Fiyat avantajımız ortadan kalkmaya başladı. Tüm bunlara rağmen İDDMİB olarak ihracatımızı 20 milyar dolara çıkarabileceğimizi biliyoruz. Bu noktada devletimizden bazı beklentilerimiz var” dedi.

İhracatın yeni nesil elçileri yabancı öğrencilerden oluşacak

2023 yılında hayata geçirmek istedikleri projeleri de açıklayan Tecdelioğlu, şu bilgileri verdi: “En önemli projelerimizden biri uluslararası öğrenci projesi olacak. Ülkemizde 300 binden fazla yabancı öğrenci var. Bu öğrencilerimizin şirketlerimizde staj yapması ya da çalışmasını istiyoruz. Böylece bu öğrencilerin ülkelerine geri döndüklerinde birer ihracat elçimiz olabileceklerini düşünüyoruz. Bu proje için bir portal oluşturduk. Sektörlerden portal üzerinden talep almaya başladık. Diğer bir projemiz ise ihracat koçluğu. Üye firmalarımıza birlik tarafından yüzde 50 koçluk desteği sağlayacağız. Metal Endeksi projesini de hayat geçireceğiz. Metal ve alt sektörlerimiz için beklenti endeksi oluşturuyoruz. Diğer bir raporumuz ise yeşil dönüşüm/sürdürülebilirlik eylem planı kapsamında hazırlanıyor. Genç ihracatçılar projesi kapsamında da Genç İhracatçılar Komitesi’ni kurduk. Genç ihracatçılarımızı faaliyetlerimizle tanıştırıyor, üyeler arasında dayanışmayı artırıyoruz.”

“Net ihracatçı kavramı düzenlenmeli"

Net ihracatçı kavramının tanımsal bir sorun oluşturduğunu belirten Tecdelioğlu, “Örneğin bakır ve alüminyumdaki işletmelerimiz net ihracatçı olamıyor. Çünkü Türkiye’de 2,3 milyon alüminyum işlemi gerçekleştiriliyor. Burada 100 bin tonu yerli, geri kalanı ise ithal olarak geliyor. Yani hammaddeyi dışarıdan almak zorunda kalıyoruz. Bu ürünler işleniyor ve ihraç ediliyor. Söz konusu ürünlerin yüzde 60’ı ihracata gidiyor. Böyle bir durum yaşanınca da alüminyum ve bakır sektörümüzdeki işletmeler net ihracatçı sayılmıyor. Net ihracatçı statüsünde olmadıkları için de TL kredi kullanamıyor. İşletmelerimiz, TL giderleri karşılayacak finansman bulma noktasında zorluk yaşıyor. Net ihracatçı kavramının bakır ve alüminyum sektörü için yeniden tanımlanmasının uygun olacağını düşünüyoruz” açıklamasını yaptı.

Enflasyon ciroları şişirince KOBİ’ler teşvik barajına takıldı

Türkiye’nin küçük ve orta ölçekli işletmeleriyle çok çevik ve hızlı hareket eden bir ülke olduğunu dile getiren Tecelioğlu, KOBİ’lerin krediye ve finansmana, sunulan destek ve teşviklere daha hızlı ulaşabildiğini vurguladı. Ancak cirolarda enflasyon kaynaklı çok ciddi yükselişlerin olduğunun altını çizen Tecdelioğlu, “Bu nedenle KOBİ’lerin ciroları da bir anda arttı. Bu yüzden KOBİ sınıfının destek ve teşviklerden daha hızlı yararlanabilmesi için 250 milyon TL’lik sınırın ilk etapta 1 milyar TL’ye çıkarılması uygun olacaktır” şeklinde konuştu.

İhracatı artıracak 5 talep

* Rekabetçi bir kur politikasının olması

* Sektörlere özel enerji tarifeleri oluşturulması

* Finansmana kolay ulaşım ve uzun vadeli düşük faizli kredilerin sağlanması

* Potansiyeli yüksek olan ABD, Cezayir ve Latin Amerika ülkeleriyle Serbest Ticaret Anlaşmaları’nın imzalanması

* Londra Metal Borsası’na kote LME depolarının Türkiye’de devreye alınması.