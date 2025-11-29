20 trilyon liralık çek piyasasında risklere dikkat!

İMAM GÜNEŞ

Finansal ve Operasyonel Yapılandırma Profesyonelleri Derneği’nin (FOYDER), bu yıl dördüncüsünü düzenlediği Yapılandırma Zirvesi İstanbul’da gerçekleşti. Etkinlikte İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Oğuz Atalay moderatörlüğünde ‘Hukukçular Paneli’ gerçekleşti. Panele Adalet Bakanlığı Cebri İcra Kanunu Taslağı Bilim Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Selçuk Öztek ve Halkbank Kredi Risk Tasfiye ve Hukuk İşleri Genel Müdür Yardımcısı Celal Candan katıldı. Panelin açılışında konuşan Atalay, yeniden yapılandırma hukukunun ekonomi hukukunun en canlı alanı olmasına rağmen finans dünyası ile hukukçular arasında ciddi bir ortak dil sorunu bulunduğunu belirtti. Atalay, konkordatonun da artık arkaik bir yapıya dönüştüğünü, borçlu ve alacaklıyı memnun etmeyen mevcut uygulamaların yeniden yapılandırma felsefesine uygun şekilde yeni bir planlama anlayışıyla güncellenmesi gerektiğini dile getirdi.

Tahsilat süreleri uzarsa, kredi maliyetleri artabilir

Bankacılık uygulamaları ile konkordato ve icra-iflas mevzuatı arasındaki uyumsuzlukların reel sektörde ciddi sonuçlar doğurduğunu belirten Halkbank Kredi Risk Tasfiye ve Hukuk İşleri Genel Müdür Yardımcısı Celal Candan, konkordato sürecinin ödemeleri durdurmasının çelişki yarattığını vurguladı. Kredi ve teminat erişiminin neredeyse imkânsız hâle geldiğini ve takip hesaplarına düşenlerin kalıcı sakıncalı mükellef statüsüne sürüklendiğini ifade eden Candan, Cebri İcra Kanunu taslağıyla ilgili olarak şunları söyledi:

“İpotek takibinin ve bazı özel takip yollarının kaldırılmasının tahsilat sürelerini 4 yıl uzatabileceğini, bunun kredi maliyetlerini artırıp ekonomiyi küçültebileceğini düşünüyorum. Ocak-Ekim döneminde bankaların kullandırdığı kredi hacmi 22 trilyon TL’ye ulaştı. Bir defaya mahsus keşide edilen çek tutarı Ocak-Eylül döneminde 7 trilyon TL oldu. 4,5 trilyon liralık ipotek karşılığı piyasada dönen para 20 trilyon lirayı bulabileceğini ve çek tedavülünün de zayıflayabileceğini görüyorum. Taslakta alacaklının hakkının hızlı ve etkili teslimi yeterince öngörülmemiş.”

İcra taslağında kritik dönemeç

Taslak üzerindeki çalışmaların ocak ayı sonuna kadar süreceğini belirten Adalet Bakanlığı Cebri İcra Kanunu Taslağı Bilim Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Selçuk Öztek, bankacılık sektörüyle ilgili eleştirilerin dikkate alınacağını vurguladı. Özellikle 68/B ve 150/I maddeleri konusunda bankaların haklı taleplerinin göz ardı edilmeyeceğinin altını çizen Öztek, bu hükümlerin tamamen kaldırılmasının değil, uygun bir şekilde Bankacılık Kanunu’na taşınmasının planlandığını kaydetti