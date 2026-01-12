200 milyar dolarlık dev, bakıra hakim olacak

Görüşmeler, bakırın hiç olmadığı kadar popüler olduğu bir dönemde gerçekleşiyor. Bakır fiyatları geçtiğimiz hafta ton başına 13.400 doların üzerine çıkarak rekor seviyelere ulaştı İki şirketin profiline bakıldığında, rakamlar yeni oluşumun bakırda küresel pazarda hakimiyet sağlayacaklarına işaret ediyor.

Üretim profili

-Rio Tinto, dünyanın önde gelen demir cevheri üreticilerinden biri. 2024 yılında 298,1 milyon tonun veya dünya toplam arzın yüzde 12’sini üretti.

-Market Intelligence verilerine göre Rio Tinto, 2024 yılında 649.720 ton üretimle dünyanın en büyük bakır üreticileri arasında yedinci sırada yer alıyor.

-Rio Tinto’nun portföyünde alüminyum ve lityum da yer alıyor.

-Glencore, 2024 yılında yaklaşık 1 milyon tonluk üretimle dördüncü büyük bakır madenciliği şirketi.

-Glencore 2024 yılında 32 bin 712 tonluk küresel kobalt üretimiyle ikinci sırada yer aldı.

-Glencore’un üretim profili kömür, nikel ve çinkoyu da içeriyor.

Bakır için ne demek?

-Rio Tinto ve Glencore arasındaki bir anlaşma, birleşen şirketi küresel bakır pazarında liderliğe taşıyacak.

-Market Intelligence verilerine göre, Rio Tinto ve Glencore’un 2024 yılındaki toplam bakır üretimi yaklaşık 1,7 milyon ton olarak gerçekleşti ve bu rakam, 1,5 milyon tonluk üretimle sektör lideri BHP Group Ltd.’yi ve 1,4 milyon tonluk üretimle ikinci sırada yer alan Corporación Nacional del Cobre’yi geride bıraktı.

-Rio Tinto ve Glencore, Şili’deki en büyük bakır madenlerinden bazılarında hisseye sahip ve bir anlaşma sonuçlanırsa potansiyel sinerjiler yaratabilirler. Rio Tinto, üretim açısından dünyanın en büyük bakır madeni olan Escondida madeninde yüzde 30 hisseye sahip ve 2024 yılında küresel pazardaki payı yüzde 5,5 olacak.

-Glencore, 2024 yılında üçüncü büyük bakır üretim madeni olan Collahuasi madeninde yüzde 44 hisseye sahip.

2040’A KADAR PAZARDA 10 MİLYON TON AÇIK VERİLECEK

Potansiyel dev birleşme, dünyanın bakıra olan artan talebinin ortasında gerçekleşiyor. S&P Global Energy araştırmasına göre, küresel arz açığının 2040 yılına kadar 10 milyon tona ulaşması bekleniyor; bu da öngörülen talebin yüzde 25 altında. Çalışma, küresel bakır talebinin mevcut seviyelerden 2040 yılına kadar yüzde 50 artarak 42 milyon tona ulaşacağını, bakır üretiminin ise 2030 yılında 33 milyon ton ile zirve yapacağını gösterdi. Çalışmaya göre, enerji dönüşümünün yanı sıra yapay zeka ve artan savunma harcamaları bakır talebini artırıyor.