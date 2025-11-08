200 TL yetersiz kalıyor! TCMB Başkanı Karahan cevapladı: Yeni banknot basılacak mı?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, 2025 yılı son Enflasyon Raporu sunumu sonrasında gazeteciler ve ekonomistlerin sorularını yanıtladı.

Karahan’a yöneltilen sorulardan biri de 200 TL’den büyük banknot basımı için çalışmaların olup olmadığına yönelik oldu. Karahan, bu soruya “Kayıt dışı ekonominin kayıt içine geçişi için önemli bir unsur oluşturduğundan biz mevcut durumdan memnunuz” cevabını verirken, şunları söyledi:

Nakit kullanımına yönelik bir taraftan teknik ihtiyaca bakıyoruz ama bir taraftan da şu anki mevcut durumun sebep olduğu kayıt dışılıktan kayıt içiliğe geçişten de aslında mutluluk duyuyoruz. Mevcut durumda, sunumumda da birkaç yerde bahsettim. Kayıt dışılık azaldıkça aslında verilere de bu yansıyor. Bunu mesela en basitinden kartla yapılan harcamalar verisinde görüyoruz. Bu konuyla ilgili bir blog çalışmamız da aslında yer almıştı.

Nakitten çok kartla ödemeler yapıldığı için kartla yapılan harcamalar aslında talep görünümünü olduğundan yüksek gösterebiliyor. Bir diğer unsur kredi büyümesiyle ilgili yine sunumumda vurguladığım gibi kredi büyümesini önemli bir kısmı aslında kredi kartları kaynaklı. Ama buradaki kullanımın hepsini bireysel kredi olarak değerlendirmek çok sağlıklı değil. Çünkü bunların çok büyük bir kısmı aslında faize maruz kalmıyor. Ödeme döneminde ödendiği için. Sadece ödeme alışkanlığındaki bir kırılmaya bir değişime işaret ediyor. Bu da dediğim gibi kayıt dışılıktan kayıt içiliğe teşvik eden bir unsur olduğu için bundan aslında mutluluk duyuyoruz.”