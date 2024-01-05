2000 dolar mazide kalacak!

Evrim KÜÇÜK

Fed’in 2023 yılında gerçekleştirdiği son toplantısının tutanakları faizlerin zirvede veya zirveye yakın olduğunu ve 2024 yılında faiz indirimlerinin beklenti dahilinde olduğunu teyit etti. Yüksek faiz sevmeyen ons altın için yeni yılda rekor beklentisini destekleyen bu açıklama sonra uzmanların 2024 tahminleri netleşiyor. Analistlere göre altında 2000 doların altındaki seviyeler bir anı olarak kalabilir.

Ons altın kısa vadede dolar endeksindeki gelişmelere göre dalgalı bir seyir izleyecek. Endeksin ABD’den gelecek verilere göre güçlenmesi halinde sarı metal için izlenecek destek seviyesi olarak 2.020 dolar takip edilecek. Alımlarda ise 2.070 önemli bir direnç olarak gösteriliyor.

Ancak yıl genelinde altın yatırımcıları, ABD faiz oranlarındaki güvercin eğilimin temellerinin, devam eden jeopolitik riskin ve merkez bankası alımlarının istikrarsız bir 2023 sonrasında piyasayı desteklemesinin beklendiği gelecek yıl rekor yüksek fiyatlar bekliyor.

ETF yatırımcıları geri dönüyor

Saxo Bank’tan Ole Hansen, “2023’teki şaşırtıcı derecede güçlü performansın ardından, merkez bankalarının hızla fiziksel altın almaya devam etmesi ve ETF yatırımcılarından gelen yenilenen talep nedeniyle daha fazla fiyat artışı görüyoruz” diyor.

JP Morgan, altın için 2024 için 2.300 dolara kadar yükseliş öngörüyor. UBS, faiz indirimlerinin gerçekleşmesi halinde 2024 sonuna kadar 2.150 dolarlık bir rekor öngörüyor. Dünya Altın Konseyi, 2024 yılı görünümünde, 75-100 puanlık faiz indiriminin ardından uzun vadeli getirilerde yaklaşık 40 ila 50 baz puanlık bir düşüşün, altın için yüzde 4’lük bir kazanç anlamına gelebileceğini söylüyor.

Analistler, Ortadoğu’daki çatışmaların, büyük ekonomilerdeki seçimlerden kaynaklanan belirsizliğin ve Çin öncülüğündeki merkez bankası alımlarının da güvenli liman külçenin cazibesini gelecek yıl artıracağını öngördü. Ancak Exinity baş piyasa analisti Han Tan uyarıyor: “Enfl asyonun yeniden canlanması Fed’i 2024’te politika değişikliği planlarından vazgeçmeye zorlarsa altın bu yılki kazanımlarının bir kısmını geri almak zorunda kalabilir.”

Resesyon fiyatları 3000 dolara çıkarır

Bloomberg Intelligence Kıdemli Emtia Stratejisti Mike McGlone’a göre, makroekonomik koşullar kötüleşmeye devam ettikçe altın fiyatları 2024›te yeni zirvelere ulaşmaya hazırlanıyor ve hatta 3.000 dolara ulaşma potansiyeli var. McGlone, “ Bloomberg Economics’in ABD durgunluk görünümü doğru çıkarsa, altında ons başına 2.000 dolarlık direnç destek haline gelebilir” dedi. McGlone 4. çeyrekte altın ETF’lerinden çıkışların önceki yıllara göre azalmış olmasının da altın lehine önemli bir işaret olduğunu belirterek, “Altın ETF’leri genellikle 4. çeyrekte çıkışlar görüyor ancak 2023, fiyatlara yansımalarıyla birlikte trendi bozuyor olabilir” dedi.

“Altın treni 6 yıl sonra 9.450 $ istasyonunda duracak”

Altının 2024’te nereye gideceği konuşulurken, bazıları 2030 yılı beklentilerini konuşmaya başladı bile. Para birimleri değer kaybetmeye başladıkça yatırımcının daha güvenli varlıklara yöneleceğini düşünen değerli metaller teknik görünüm uzmanı AG Thornton, altın fiyatlarında 2.100 doların aşılması halinde 6 yıllık bir boğa koşusunun başlayabileceği tahminde bulunuyor. AG Thornton tarafından yapılan analizde şöyle deniliyor: “12 yıllık bir konsolidasyonun ardından, altın treni 2005 yılında istasyondan ayrıldı ve daha önce düşünülemez zirvelere ulaşan 6 yıllık nefes kesici bir boğa koşusuna başladı. 1993 ve 2005 yılları arasında ons altın 415-450 dolar arasında konsolide oldu Bu seviyelerden başlayan çıkış 2011 yılında altını neredeyse 4.5 kat artışla 1.923 dolara çıkardı. 2011 yılından bu yana 12 yıldır altın yine konsolidasyon içinde. 2.100 doların üzerinde bir kırılma, altın treninin bir kez daha istasyondan ayrılmasını sağlayacak. Daha önceki modellere bakılarak yapılan tahminlere göre ilk durak muhtemelen 3250 dolar civarında olacak, ardından 4.750 dolar ve son olarak 2029 sonu ile 2030 başı arasında 9.450 dolar olacak.