2022’de 1000 TL ne oldu? 2023’ten ne beklenmeli

Barış ERKAYA

Yılın son işlem günü de geride kaldı. Artık yeni bir yıla ve yatırımlar açısından yeni hedeflere hareket etme zamanı geldi. Peki 2022 genel olarak yatırım piyasaları açısından nasıl geçti?

Hatırlayalım… 2022’ye girerken borsa sert bir düzeltmeden yeni çıkmaya çalışıyor, düşük performansla borsaya merhaba diyen yeni şirketler nedeniyle her halka arz kazandırır efsanesi ağır darbe alıyor, KKM hayatımıza giriyor, yükselen enflasyon yavaş yavaş cebimizde etkisini göstermeye başlıyor, doları 18.40 TL’den alanlar ellerinde 13.25 TL’lik dolarlarla ne yapacağını düşünüyordu.

Sonra her şey çok ama çok değişti. Borsa hiç durmayan ve neredeyse doğru düzgün nefes bile almadan müthiş bir ralliye kalktı. Borsa endeksi 1800’lerden 5 bin 500’e kadar geldi. Mevduat hayatımızda yüksek enflasyon karşısında yatırım yapılabilir bir enstrüman olmaktan çıktı. KKM, zaten 2022’deki tüm getirisinin yarısından fazlasını 2022’nin ilk çeyreğinde kazandırdı. Emtialar yeniden güçlenme sinyalleri verdi. Dolar kuru yeniden 18 TL’nin üzerine çıktı ama aylardır neredeyse 10 kuruşluk günlük hareketlerle sıkışmış bir görüntü sergiledi.

En çok borsaya yatıran kazandı

Sonuçta 2021’in son gününde BİST-100’e 1000 TL yatıranın bugün 3000 bin TL’ye yakın parası var. Bazı hisselerde bu rakam 12-14 bin TL’lere kadar vardı. Gümüş, dolar, altın, KKM’ye yatırılan paralar neredeyse birbiriyle aynı getirileri sağladı. En az kazanan ise TL mevduat yatırımcısı oldu. Öte yandan menkul kıymet yatırım fonlarında 1000 TL’sini 6-8 bin TL’lere çıkaranlar da oldu. Borsa yatırım fonlarında ve BES fonlarında bu rakamlar 3 bin TL’lerin üzerine çıktı. Yani parayı profesyonellere teslim edenler de 2022’de iyi kazandı.

2023’e girerken manzara

Peki 2023’e girerken manzara ne? Yine bugünden görünen şeylerin çok değişebileceği bir yıl olmaya aday 2023. Bir defa 2023 seçim yılı. Belki de son 20 yılın en çekişmeli seçimlerinden biri yolda. Seçime kadarki süreçle seçimden sonraki sürecin ak ve kara gibi farklı olma olasılığı yüksek. Seçime kadar piyasadaki para bolluğunun arttığı, dolar kurunun kontrol altında tutulduğu, enflasyonda başta sert bir yavaşlamanın yaşanacağı fakat özellikle asgari ücret ve EYT’lilere ödenecek maaşlarla yeni bir enflasyon dalgasının hedefleri zorlayabileceği bir dönem bekleniyor.

2022’de yeniden güç kazanmaya başlayan altın ve gümüş gibi değerli metallerin bu güçlenmesinin 2023’te daha da hızlanabileceği, mevduatın resmi faizlerle bağının koparak bankaların kendi inisiyatifiyle yüzde 40’lara yaklaşabileceği, Borsa İstanbul’da artık daha makul değerlemelerin yaşanabileceği, hisse senetlerinde artık daha seçici alımlarla kazançların sağlanabileceği, global ekonomide önce bir durgunluk ardından ise yeniden canlanma belirtisiyle 2022’de unutulan hisselerin yeniden gözde hale gelebileceği inancı hakim. Dolarda ise yılın ikinci yarısından itibaren yeniden hareketliliğin başlayabileceğini düşünenler az değil.

Elbette bütün senaryoları değiştirebilecek ve tüm hesapların kitapların yeniden yapılmasına neden olabilecek potansiyeldeki gelişme seçimler. Seçimlerin Nisan ayına alınabileceğine yönelik söylentiler giderek artmaya başladı. Bu da en azından bu belirsizliklerin hayatımızda olacağı süreyi kısaltmak için iyi bir senaryo olabilir.