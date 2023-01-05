2022'de 783 bini aşkın otomobil ve hafif ticari satıldı

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, 2022 yılında toplam otomobil ve hafif ticari araç satışı, bir önceki yıla göre yüzde 6,2 artışla 783 bin 283 adet olarak gerçekleşti.

Veriler göre, geçen yıl otomobil satışları, yüzde 5,5 oranında azalarak 592 bin 660 adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 8,6 artarak 190 bin 623 adet oldu.

2022 yılı Aralık ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2021 yılı Aralık ayına göre yüzde 85,1 artarak 115 bin 220 adet oldu.

2022 Aralık ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 99,2 artarak 86 bin 774 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 55,2 artarak 28 bin 446 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık aralık ayı ortalama satışlara göre yüzde 0,8 azaldı. Otomobil pazarı, 10 yıllık aralık ayı ortalama satışlara göre yüzde 0,3 azalış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık aralık ayı ortalama satışlara göre yüzde 2,2 azaldı.