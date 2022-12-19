2023 Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak? Bağkur emeklisi zam oranı netleşiyor

Bağkur emekli maaşları emeklilik hesapları yapan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bağkur emeklileri son dönemde, 2023 Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak, sorusuna yanıt ararken, EYT düzenlemesi konusunda çalışmaların sürmesi ile Bağkur emekli maaşı hesaplamaları başladı. Emekli olmayı planlayan vatandaşlar, Bağkur emekli maaşı ne kadar, sorusuna yanıt arıyor.

Bilindiği üzere Bağkur emekli maaşı, diğer emekli maaşlarında da olduğu gibi yılda 2 kez zam alıyor. İlk zam yılın başında yapılırken, Bağkur emekli maaşına ikinci zam ise enflasyona göre yılın ortasında yapılıyor.

6 aylık enflasyon farkına göre zamlanan Bağkur emekli maaşları, şu ana kadarki enflasyon oranları nedeniyle yüzde 14,05 oranında zamlanacak ancak aralık ayı enflasyonu da Bağkur emekli maaşının belirlenmesinde etkili olacak. Aralık ayında enflasyonun düşmesi halinde yüzde 14,05 olarak belirlenen oran da düşecek ancak enflasyonun artması halinde ise bu oran da artmaya devam edecek.

Bağkur emekli maaşı ne kadar?

Bağkur emekli maaşına son zam Temmuz 2022'de yapıldı. Bu dönemde Bağkur emekli maaşları yüzde 42.35 zamlandı. Temmuz ayında yapılan düzenleme ve Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar en düşük emekli maaşının 3 bin 500 TL olmasına karar verilmişti.