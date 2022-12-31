2023 ithalat rejimi yayınlandı

ANKARA (EKONOMİ) – Her yıl olduğu gibi, takip eden yılda uygulanacak ithalat rejimine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, 31 Aralık günlü Resmi Gazetenin 3. Mükerrer sayısında yayımlandı. Karara göre, gümrük vergisi artan eşyalar, kararın yayınlandığı tarihi takip eden otuzuncu güne kadar tescil edilirse, önceki gümrük vergisine tabi olacak.

Resmi Gazetede yayımlanan 2023 yılında uygulanacak ithalat rejimi kapsamındaki vergi oranları için tıklayın: