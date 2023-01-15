2023’te kamu yatırımları yüzde 146 artacak

Hüseyin GÖKÇE

Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayınlanan 2023 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararına göre, kamu yatırımlarıı 2022 yılına göre yüzde 146,4 artarak 184 milyar 303 milyon liradan 454 milyar 156 milyon liraya yükselecek.

Kamu yatırımları içinde aslan payı 2022 yılında olduğu gibi yine ulaştırma-haberleşme sektörüne ayrıldı. Bu kalemde yapılacak yatırım önceki yıla göre yüzde 144,6 artarak 49,7 milyar liradan 121,6 milyar liraya çıkacak.

Yatırımlarda ikinci sırada madencilik yer alıyor. Madencilik yatırımları önceki yıla göre yüzde 239,2 artarak 23,2 milyar liradan 78,8 milyar liraya yükselecek. Eğitim sektöründeki yatırımlar yüzde 150,1 artarak 24,4 milyar liradan 61,1 milyar liraya yükselecek.

Geçen yıl madencilik kadar yatırımın yapıldığı enerji sektöründe bu yıl madenciliğin yarısı kadar yatırım yapılacak. Yatırım tutarı 2022’ye göre yüzde 87 artarak 44 milyar 581 milyon lira olacak.

Eğitim yatırımı yüzde 150 artışla 61 milyar 118 milyon lira, sağlık yatırımı yüzde 129,2 artışla 39 milyar 103 milyon lira olacak.

Kamunun imalat, turizm ve konut alanlarındaki yatırımları önceki yıllarda olduğu gibi yine toplam yatırım içinde düşük pay almaya devam edecek. İmalat sektörüne 4,2 milyar lira, turizme 1,1 milyar lira, konuta ise 1,2 milyar lira yatırım yapılacak.

Dış kaynak kullanımı yüzde 84,7 artacak

Öte yandan kamu kurumları bu yatırımları gerçekleştirmek için 38 milyar 920 milyon liralık dış kaynak kullanacaklar. Dış kaynak kullanımında geçen yıla göre yüzde 84,7 artış öngörülüyor.

Yatırımda olduğu gibi dış kaynak kullanımında da ulaştırma haberleşme sektörü ilk sırada yer alıyor. Ulaştırma haberleşme 22 milyar lira, enerji 8 milyar lira, eğitim 4,7 milyar lira, sağlık 2,3 milyar lira, tarım yatırımları için ise 1,1 milyar liralık dış kaynak kullanılacak.