2024 asgari ücret zammı belli oluyor: Asgari ücret toplantısı ne zaman, saat kaçta?

Yaklaşık 7 milyondan fazla insanı ve dolaylı olarak da ülkedeki hemen hemen her vatandaşı ilgilendiren yeni asgari ücretle ilgili süreç, resmi olarak bugün başlıyor.

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret, işçi tarafından 5, işveren tarafından 5 ve hükümet temsilcilerinden 5 kişi olmak üzere toplam 15 kişilik heyet tarafından belirleniyor. Bu çerçevede Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için TÜRK-İŞ temsil edecek. İşveren heyetinin başkanlığını TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetinin başkanlığını ise TÜRK-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar yapacak.

Komisyonda 4 işçi yer alacak

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda yer alan ve en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için toplantılarda yer alacak olan TÜRK-İŞ heyetinde kasiyer, sağlık çalışanı, enerji işçisi ve karayollarında çalışan bir taşeron işçisi olmak üzere farklı meslek gruplarından asgari ücretle çalışan 4 işçi, milyonları ilgilendiren süreçte ilk kez komisyon içerisinde yer alacak.

Asgari ücrete zam toplantısı ne zaman?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını saat 13.30'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında bakanlıkta gerçekleştirecek.

Yeni asgari ücret ne zaman belli olur?

Komisyona bakanlığın belirlediği üyeler arasından birisinin başkanlık ederken, en az 10 üyenin katılımı sonrası oy çokluğuyla karar veriliyor. Oyların eşitliği durumunda ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Asgari ücret ne kadar?

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücret ne kadar olacak?

* Asgari ücrete yüzde 45 zam yapılırsa brüt 19 bin 451 liraya, net 17 bin 533 liraya çıkacak. İşverene maliyeti de yaklaşık 22.855 lira olacak.

* Asgari ücrete yüzde 50 zam yapılması halinde brüt 20 bin 121 liraya, net 17 bin 104 liraya çıkacak. İşverene maliyeti de yaklaşık 23.641 lira olacak.

* Asgari ücrette yüzde 55 artış yapılırsa brüt 20 bin 791 liraya, net 17 bin 673 liraya çıkacak. Bu durumda işverene maliyeti ise yaklaşık 24 bin 428 lira olacak.