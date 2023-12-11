2024 asgari ücret zammı belli oluyor: Asgari ücrette ikinci toplantı ne zaman, saat kaçta?

Yaklaşık 7 milyondan fazla insanı ve dolaylı olarak da ülkedeki hemen hemen her vatandaşı ilgilendiren yeni asgari ücretle ilgili süreç, resmi olarak başladı.

İlk toplantı öncesi konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretin çalışanları enflasyona ezdirmeyecek en makul noktada belirlenmesi için çalışacaklarını söyledi. Bu yıl ilk kez 4 işçinin yer alacağı komisyonda işveren tarafı yeni rakamın dengeli, işçi kesimi ise ücretin insan onuruna yakışır bir düzeyde olmasını talep ediyor.

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret, işçi tarafından 5, işveren tarafından 5 ve hükümet temsilcilerinden 5 kişi olmak üzere toplam 15 kişilik heyet tarafından belirleniyor.

Komisyonda 4 işçi yer alacak

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda yer alan ve en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için toplantılarda yer alacak olan TÜRK-İŞ heyetinde kasiyer, sağlık çalışanı, enerji işçisi ve karayollarında çalışan bir taşeron işçisi olmak üzere farklı meslek gruplarından asgari ücretle çalışan 4 işçi, milyonları ilgilendiren süreçte ilk kez komisyon içerisinde yer alacak.

Asgari ücrete zam toplantısı ne zaman?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını saat 13.30'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında bakanlıkta gerçekleştirdi.

Yeni asgari ücret ne zaman belli olur?

Komisyona bakanlığın belirlediği üyeler arasından birisinin başkanlık ederken, en az 10 üyenin katılımı sonrası oy çokluğuyla karar veriliyor. Oyların eşitliği durumunda ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Asgari ücret ne kadar?

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 15 bin 762 lira 4 kuruş. Bunun 13 bin 414 lira 50 kuruşu brüt asgari ücret, 2 bin 79 lira 25 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 268 lira 29 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.

Asgari ücret ne kadar olacak?

* Asgari ücrete yüzde 45 zam yapılırsa brüt 19 bin 451 liraya, net 16 bin 533 liraya çıkacak. İşverene maliyeti de yaklaşık 22.855 lira olacak.

* Asgari ücrete yüzde 50 zam yapılması halinde brüt 20 bin 121 liraya, net 17 bin 104 liraya çıkacak. İşverene maliyeti de yaklaşık 23.641 lira olacak.

* Asgari ücrette yüzde 55 artış yapılırsa brüt 20 bin 791 liraya, net 17 bin 673 liraya çıkacak. Bu durumda işverene maliyeti ise yaklaşık 24 bin 428 lira olacak.

Asgari ücrette ikinci toplantı ne zaman?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ikinci toplantısını 18 Aralık'ta yapacak. Toplantıda konuşan TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağır, “Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısında herhangi bir rakam konuşulmadı. Pazartesi saat 13.30’da tekrar komisyon olarak bir araya geleceğiz ve süreç bu şekilde devam edecek. Toplantı yine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleşecek” diye konuştu.