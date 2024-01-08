2024 Asker Çocuğu Yardımı

Asker Çocuğu Yardımı sosyal güvencesi olmayan kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olup babası askerde olan çocuklar için yapılan bir maddi yardımdır. Asker Çocuğu Yardımının aylık 350 TL ödemesi vardır. Bu yardımı kimler alabilir , işte merak edilen detayları..

Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün asker çocuğu yardımı kapsamı sosyal güvencesi olmayan kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olup babası askerde olan çocuklar için yapılan bir maddi yardımdır.

Asker Çocuğu Yardımına kimler başvurabiliyor?

Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardımı Programından eşi olarak faydalanan kişi başvurabiliyor.

Asker Çocuğu Yardımından kimler faydalanabiliyor?

Sosyal güvencesi olmayan ihtiyaç sahibi olup babası asker olan çocuklar faydalanabiliyor

Asker Çocuğu Yardımı ödemesi ne kadar?

Asker Çocuğu Yardımı şartları sağlayan kişiye aylık 350 TL olmak üzere her iki ayda bir 700 TL tutarında düzenli ödeme yapılır.