2024 Çoklu Doğum Yardımı zamlandı mı?

Çoklu doğum anneler 2024 asgari ücrete yapılan zam sonrası gözlerini Çoklu Doğum Yardımına çevirdiler. En fazla 24 ay verilen ‘Çoklu Doğum Yardım Programı’ ile ikiz, üçüz gibi çoklu doğum yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere ödeme yapılıyor. Çoklu Doğum Yardımına 2024 yılında zam yapılacak mı ? Çoklu Doğum Yardımı ne kadar işte merak edilen o konuların detayları...

Çoklu Doğum Yardımının amacı

Ülkemizin dinamik nüfus yapısının korunması ve Anayasamızda yer alan sosyal devlet ilkesi gözetilerek çoklu doğum ile dünyaya gelen çocukların bulunduğu muhtaç hanelerdeki 0-24 ay arası çocukların beslenme ve öz bakım ihtiyaçları için geliştirilmiş Fon kaynağı ile finanse edilen bir yardım programıdır.

Çoklu Doğum Yardımının kimler faydalana bilir

Bu yardım programından, Türk vatandaşı olup 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik (SYDT) Kanunu kapsamında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıfları tarafından muhtaç olduğu tespit edilen ve çoklu doğum ile dünyaya gelen çocukların bulunduğu haneler faydalanabilirler.

2024 Çoklu Doğum Yardımı ücreti

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından başvurusu kabul edilenler için; çocuk başına 400 TL ödeme yapılmaktadır. Ödemeler iki ayda bir PTT aracılığıyla kişilerin hesaplarına aktarılmaktadır. Fayda sahibi çocuklar için ödemeler 0-24 ay arası (en fazla 24 ay) yapılır.