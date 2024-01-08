2024 Doğum Yardımı zamlandı mı?

Asgari ücrete yapılan yüzde 49,11'lik zam ile birlikte birçok şeye de zam geldi. Yapılan bu zam ile Doğum Yardımına da zam yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. 15.05.2015 tarihinden sonra doğan veya doğacak çocuklar için bir defaya mahsus ödeme yapılıyor. Peki 2024 Doğum Yardımına zam geldi mi işte detaylar..

2024 Doğum Yardımı ödemelerine henüz zam gelmedi. Doğum Yardımı tek seferlik bir yardımdır. 15.05.2015 tarihi sonrasında doğan veya doğacak her bir çocuk için bir kereye mahsus ödeme yapılacaktır. Birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocukları içinse 600 TL tutarında bir defaya mahsus Doğum Yardımı ödemesi yapılmaktadır.

Doğum Yardımı ödemeleri yapılan başvurunun Doğum Yardımı Sistemine (DYS) girildiği ayı takip eden ay içerisinde hak sahiplerince PTT şubelerinden çekilebilmektedir.