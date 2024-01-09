2024 İşe Başlama Yardımı nedir?

Sosyal yardım yararlanıcılarından İŞKUR’un işe yönlendirmesi neticesinde işe yerleşenlere bir defaya mahsusu olmak üzere Aylık brüt asgari ücretin 1/3 ü kadar yapılan yardımdır. Az bilinen sosyal yardımlardan bri olan İşe başlama yardımı nedir? İşe başlama yardımı ne kadar ? kimler başvurabilir? İşte bu soruların cevapları..

İşe Başlama Yardımı

3294 sayılı Kanun kapsamındaki düzenli sosyal yardım programlarından yararlanan hanelerde ikamet edenler arasından; 18-55 yaş arasında olup Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca çalışabilir olarak değerlendirilerek İŞKUR’a bildirilen ve sosyal güvenceli bir işe yerleşen sosyal yardım yararlanıcılarına yönelik nakdi yardımlardır.

İşe Başlama Yardımı kimler başvurabilir?

İŞKUR tarafından iş görüşmesine yönlendirilen sosyal yardım yararlanıcılarından sosyal güvenceli bir işe başlayanlar başvurabilir.

İşe Başlama Yardımından kimler yararlanabilir?

Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi üzerinde yapılan incelemede, Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarında işe başlama bilgisi görülen sosyal yardım yararlanıcıları 60 gün içerisinde faydalanabilmektedir.

İşe Başlama Yardımı ne kadar?

Brüt asgari ücretin 1/3’ ne karşılık gelen tutar. Aynı yıl içerisinde bir defa yararlanılabilir.