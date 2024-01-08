2024 İşe Yönlendirme Yardımı nedir?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın sosyal yardımlarından biri olan İşe Yönlendirme Yardımı sosyal yardım programlarından yararlanan, çalışabilir olarak değerlendirilen İŞKUR aracılığı ile işe yönlendirilen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları faydalanabildiği bir yardımdır. İşe Yönlendirme Yardımından kimler faydalanabiliyor, İşe Yönlendirme Yardımı ne kar işte o merak edilen konulrın detayları..

İşe Yönlendirme Yardımı nedir?

Sosyal yardım programlarından yararlanan, çalışabilir olarak değerlendirilen İŞKUR aracılığı ile işe yönlendirilen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları faydalanabilir. Yılda en fazla 3 defa olmak üzere nakdi destek veriliyor. İkamet ettiğiniz il ve ilçedeki Sosyal Yardımlaşma Vakfı'na başvuruda bulunabilirsiniz. 18-55 arasındaki çalışabilir durumdaki sosyal yardım faydalanıcısının iş görüşmesine gitmesi için (yol parası, traş ücreti vb için) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfı tarafından yılda en fazla üç defa verilen 550 TL yardımdır.

İşe Yönlendirme Yardımından yaralanabilmek için;

-18 ile 55 yaş arasında olmak,

-İşsiz olmak,

-İş başvurusu yapmış ve görüşmeye çağırılmış olmak ,

-Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan gelir testine göre muhtaç durumda olmak,

- Sosyal Yardımlaşma vakfından yardım alıyor olmak,

-İŞKUR'dan da çağrılmış olmanız gerekiyor.