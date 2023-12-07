2024, Nef Yatırım Sohbetleri'nde masaya yatırıldı
EKONOMİ gazetesi ve NEF iş birliğinde düzenlenen NEF YATIRIM SOHBETLERİ'nin ilki Gaziantep'te gerçekleşti. Duayen isimler üç oturumda 2024'e ilişkin beklentileri tartıştı.
Gerek Türkiye ekonomisi, gerekse küresel ekonomi açısından çok da kolay geçmeyeceği düşünülen 2024'te bizleri neler bekliyor?..
Usta kalemler ve alanında duayen isimler, NEF YATIRIM SOHBETLERİ'nde 2024'e projeksiyon tutuyor.
EKONOMİ gazetesi ve NEF iş birliğinde Gaziantep'te gerçekleşen toplantıda üç oturumla merak edilen sorular yanıt buluyor.
1. Oturum - 2024 Yılında Dünya ve Türkiye Ekonomisini Neler Bekliyor?
• Dr. Şeref Oğuz – Ekonomi Gazetesi Yayın Kurulu Başkanı
• Prof.Dr. Fatih Özatay – TOBB ETÜ Öğretim Üyesi ve Ekonomi Gazetesi Yazarı
2. Oturum - Gayrimenkul Sektöründe Dönüşüm ve Yeni Trendler
• Erden Timur – Nef Yönetim Kurulu Başkanı
• Vahap Munyar – Ekonomi Gazetesi Genel Koordinatörü
3. Oturum - Şans Sohbetleri : Piyasalarda Gelişmeler ve Beklentiler
• Hakan Güldağ – Ekonomi Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı
• Ali Ağaoğlu – Finans Danışmanı ve Yazar